Умиляют каждого: ВСУ и тероборона спасают животных под обстрелами – 10 фото

Наши ребята с большим сердцем – спасут не только людей, но и питомцев

ВСУ и тероборона спасают животных под обстрелами - 10 фото / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня месяц, как длится война в Украине, которую начала Россия 24 февраля. За военный период фотографами сделаны тысячи фото, на которых украинские города не узнать после бомбардировки и обстрелов. "Сегодня" покажут 10 фотографий ребят из ВСУ и теробороны, которые в экстремальных ситуациях не забыли о домашних любимцах и диких животных. Фотографии смотреть без слез и слов благодарности защитникам невозможно!

Наши ребята с большим сердцем – спасут не только людей, но и питомцев / Фото: Telegram: Ukraine NOW [photo]

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Наши ребята с большим сердцем – спасут не только людей, но и питомцев / Фото: Telegram: Ukraine NOW [photo]

Наши ребята с большим сердцем – спасут не только людей, но и питомцев / Фото: Telegram: Ukraine NOW [photo]

Наши ребята с большим сердцем – спасут не только людей, но и питомцев / Фото: Telegram: Ukraine NOW [photo]

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Наши ребята с большим сердцем – спасут не только людей, но и питомцев / Фото: Telegram: Ukraine NOW [photo]

Наши ребята с большим сердцем – спасут не только людей, но и питомцев / Фото: Telegram: Ukraine NOW [photo]

Наши ребята с большим сердцем – спасут не только людей, но и питомцев / Фото: Telegram: Ukraine NOW [photo]

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Наши ребята с большим сердцем – спасут не только людей, но и питомцев / Фото: Telegram: Ukraine NOW [photo]

Наши ребята с большим сердцем – спасут не только людей, но и питомцев / Фото: Telegram: Ukraine NOW [photo]

Наши ребята с большим сердцем – спасут не только людей, но и питомцев / Фото: Telegram: Ukraine NOW [photo]

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