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Море зовет: ТОП-8 самых модных купальников сезона

Сегодня, 20:04

Когда и загорать удобно, и пофоткаться приятно

Еще чуть-чуть — и можно хватать панаму, модные солнцезащитные очки и бежать на пляж. А раз уж с аксессуарами мы разобрались, осталось самое главное — купальник. Слитные с вырезами, бикини на завязках и комплекты mix & match сделают вас королевой любого курорта. Об этих и пяти других трендах купальников рассказываем дальше.

Асимметрия

Women's Secret, 1059 грн
Фото: womensecret.com

Асимметричный крой не только добавляет +500 к стилю, но также помогает визуально скорректировать фигуру. Выбирайте слитные модели на одно плечо, с драпировками, запахом или рюшами.

Cut out

Oysho, 1099 грн
Фото: oysho.com

Крутая альтернатива бикини — купальники с вырезами. Такие не хуже подчеркнут достоинства и скроют недостатки. Самые модные имеют вырезы на талии, у ключиц или под грудью — в зависимости от фасона. Асимметрия в их дизайне точно так же приветствуется.

На завязках

H&M, 499 грн
Фото: hm.com

Тонкие ленточки сделают интересным даже самое лаконичное бикини. Кроме того, с ними можно экспериментировать, завязывая каждый раз по-новому.

Перевернутый верх

Zara, 1398 грн
Фото: zara.com

Можно попробовать перевернуть верх уже имеющегося в вашей коллекции купальника или купить готовый вариант. Для полноты эффекта бретели завяжите спереди крест-накрест.

Кроше

Mango, 1798 грн
Фото: mango.com

Не первый год ажурные платья, топы и брюки появляются в летних коллекциях дизайнеров. Ну а вязаные крючком бикини вообще достойны звания новой классики. Купаться в таком может быть не очень удобно, зато для фото в Instagram — самое оно.

Ретро-принты

Etam, 1760 грн
Фото: etam.com

Мелкие цветы, широкие полоски и тай-дай в новом сезоне окружены особым вниманием. Можно усилить винтажный эффект характерным кроем или деталями. Например, поясом с пряжкой или сборками на талии.

Жатая ткань

Zara, 1398 грн
Фото: zara.com

Поклонницам простых силуэтов стоит сделать ставку на фактуру. В купальнике из жатой ткани в стиле 80-х комфортно не только загорать и плавать, но и играть в пляжный волейбол. Еще один плюс — такие модели часто выпускают в красивых пастельных оттенках.

Mix & Match

Cropp Town, 618 грн
Фото: cropp.com

Купите два одинаковых купальника разных цветов и миксуйте верх и низ. Можно подключить уже имеющиеся у вас варианты – тогда получатся действительно оригинальные пляжные образы.

Чтобы выглядеть у моря сногсшибательно, не забудьте про модный педикюр, который стоит повторить этим летом.

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