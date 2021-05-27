Море зовет: ТОП-8 самых модных купальников сезона
Когда и загорать удобно, и пофоткаться приятно
Еще чуть-чуть — и можно хватать панаму, модные солнцезащитные очки и бежать на пляж. А раз уж с аксессуарами мы разобрались, осталось самое главное — купальник. Слитные с вырезами, бикини на завязках и комплекты mix & match сделают вас королевой любого курорта. Об этих и пяти других трендах купальников рассказываем дальше.
Асимметричный крой не только добавляет +500 к стилю, но также помогает визуально скорректировать фигуру. Выбирайте слитные модели на одно плечо, с драпировками, запахом или рюшами.
Крутая альтернатива бикини — купальники с вырезами. Такие не хуже подчеркнут достоинства и скроют недостатки. Самые модные имеют вырезы на талии, у ключиц или под грудью — в зависимости от фасона. Асимметрия в их дизайне точно так же приветствуется.
Тонкие ленточки сделают интересным даже самое лаконичное бикини. Кроме того, с ними можно экспериментировать, завязывая каждый раз по-новому.
Можно попробовать перевернуть верх уже имеющегося в вашей коллекции купальника или купить готовый вариант. Для полноты эффекта бретели завяжите спереди крест-накрест.
Не первый год ажурные платья, топы и брюки появляются в летних коллекциях дизайнеров. Ну а вязаные крючком бикини вообще достойны звания новой классики. Купаться в таком может быть не очень удобно, зато для фото в Instagram — самое оно.
Мелкие цветы, широкие полоски и тай-дай в новом сезоне окружены особым вниманием. Можно усилить винтажный эффект характерным кроем или деталями. Например, поясом с пряжкой или сборками на талии.
Поклонницам простых силуэтов стоит сделать ставку на фактуру. В купальнике из жатой ткани в стиле 80-х комфортно не только загорать и плавать, но и играть в пляжный волейбол. Еще один плюс — такие модели часто выпускают в красивых пастельных оттенках.
Купите два одинаковых купальника разных цветов и миксуйте верх и низ. Можно подключить уже имеющиеся у вас варианты – тогда получатся действительно оригинальные пляжные образы.
Чтобы выглядеть у моря сногсшибательно, не забудьте про модный педикюр, который стоит повторить этим летом.
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