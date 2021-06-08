Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как выбрать купальник по типу фигуры: 3 подсказки стилиста

Сегодня, 10:22

В целом существует 6 типов фигуры. Но среди украинок самые распространенные "груша", "прямоугольник" и "перевернутый треугольник"

Как выбрать купальник по типу фигуры
Как выбрать купальник по типу фигуры
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Несмотря на нынешнюю погоду, пляжный сезон уже открыт. А с ним и головная боль для многих женщин – что одеть на пляж, чтобы быть красивой и в тренде? Оказывается, чтобы купальник идеально сидел, его надо выбирать не только по размеру, но и по типу фигуры. Стилист Елена Мудренко в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" рассказала, какие купальники будут подчеркивать преимущества различных типов фигуры.

В целом существует 6 типов фигуры. Но среди украинок самые распространенные "груша" – с хрупкими плечами, "прямоугольник" – с длинными ногами, и "перевернутый треугольник" – с тонкой талией. И каждому из них подойдут разные купальники.

Тип фигуры "груша"

Маша Ефросинина в купальнике
Маша Ефросинина в купальнике
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Груша" – это узкие плечи, четкая линия талии и пышные бедра. Таким женщинам хорошо подходят купальники с рюшами, яркими акцентами и декором на бюстье.

"Для такой фигуры можно выбрать топ-бандо, который будет более горизонтальным. А фактурная ткань добавит немного объема в верхней части фигуры", – отмечает стилист Елена Мудренко.

Тип фигуры "перевернутый треугольник"

Как спастись от жары
Как спастись от жары

"Перевернутый треугольник" – полная противоположность "груши". Широкие плечи, пышная грудь и узкие бедра. Стилисты советуют выбирать низ с завышенной талией, бра-шторки, а в цельных моделях присмотреться к вариантам с V-образным вырезом.

Тип фигуры "прямоугольник"

Купальник в стиле бандо
Купальник в стиле бандо
Фото: Pinterest

Он характеризуется невыраженной талией, поэтому стилисты советуют сделать ее собственноручно с помощью пояса, принтов или верха-бандо.

"Топ-бандо хотя бы с небольшим пуш-апом будет увеличивать верх. Берем такие же трусики, но завышенной талией – это проведет горизонтальную линию", – говорит стилист в программе "Ранок з Україною".

Модные этим летом вязаные купальники, а именно вязка кроше ришелье, которая выглядит как хенд-мейд. Что касается формы, то это завышенная талия для трусиков и глубокие вырезы для ног. Также сейчас очень актуальны спортивные купальники.

Как правильно выбрать купальник – смотрите видео:

Ранее экс-участница НЕАНГЕЛОВ похвасталась впечатляющей коллекцией купальников.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
303 купальника: экс-участница НЕАНГЕЛОВ похвасталась впечатляющей коллекцией Шесть детей, но фигуры - отпад: для горячих жен украинских игроков в Турции не хватит льда Море зовет: ТОП-8 самых модных купальников сезона Горячая мамочка! Жена футболиста в черном бикини эротично поднимала маску на пляже
мода стиль купальники купальник
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Ястремская утверждает, что допинг попал в организм интимным путем
Ястремская утверждает, что допинг попал в организм интимным путем
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Главный признак перенесенного КОВИДа: может, и Вы уже болели?
Главный признак перенесенного КОВИДа: может, и Вы уже болели?
Под соусом бешамель. Рецепт нежного мяса по-французски
Под соусом бешамель. Рецепт нежного мяса по-французски

Популярные статьи

Вчера, 17:47Вкусно

5 рецептов вкусного ужина за 30 минут

Вчера, 10:44Вкусно

Как приготовить кабачковую икру – 3 простых рецепта

6 июняЗвездно

У принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь

6 июняЗвездно

Поплавский уходит с поста ректора и завершает карьеру певца: Всегда должен быть предел

6 июняЗвездно

Ирина Федишин выходит замуж второй раз, и мы знаем за кого

6 июняЗвездно

Сетка, разрезы и винил: два наряда Дорофеевой с ее сольного концерта, которые хочется повторить

6 июняПсихо

Гороскоп на неделю 6-12 июня: все знаки зодиака

6 июняЗвездно

Экс-супруг Ани Лорак пришел на ее концерт после слухов о воссоединении

6 июняEvents

Поздравления с Днем журналиста-2021: стихи, картинки и открытки

6 июняEvents

Поздравления с Днем журналиста своими словами в прозе

5 июняЗвездно

Надя Дорофеева в лосинах и кроп-топе оголила пресс в преддверии первого сольного концерта: фото

5 июняЗвездно

Позитив не был в восторге от того, что экс-супруга рассказала об их разводе в реалити Каменских

5 июняЗвездно

Продюсер Лободы Крапивина разгромила российский шоу-бизнес: Напоминает цирк уродов

5 июняЗвездно

Елена Кравец с мужем на отдыхе попали в объектив их дочери: теплое видео

5 июняЗвездно

Почему Украина так успешна на Евровидении: объясняют организаторы конкурса (видео)

5 июняЗвездно

Барбаре Брыльской – 80. Мы вспомнили лучшие роли знаменитой польской актрисы

Новости партнеров

"Мой рост 203 сантиметра и я люблю секс": Элизабет Кэмбидж
"Мой рост 203 сантиметра и я люблю секс": Элизабет Кэмбидж
В сети сравнили звезд в купальниках и вечерних платьях. Фото
В сети сравнили звезд в купальниках и вечерних платьях. Фото
Кайли Дженнер в тесном бикини поделилась соблазнительными фото
Кайли Дженнер в тесном бикини поделилась соблазнительными фото
Кароль впервые призналась об отношениях с Даном Баланом
Кароль впервые призналась об отношениях с Даном Баланом
Цибульская ошарашила откровением о своем похудении
Цибульская ошарашила откровением о своем похудении
В закатных лучах. Каменских показала фигуру на пляже в Мексике
В закатных лучах. Каменских показала фигуру на пляже в Мексике
Каменских ошарашила откровением о расставании с Потапом
Каменских ошарашила откровением о расставании с Потапом
Лопес блеснула своими знаменитыми бедрами в "неприличных" нарядах
Лопес блеснула своими знаменитыми бедрами в "неприличных" нарядах

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять