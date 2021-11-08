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Мэй в Киеве: мама Илона Маска повторила образ Джеймса Бонда в костюме от украинского бренда

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
8 ноября, 15:21
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73-летняя Мэй Маск блистала в костюмах от украинских дизайнеров. Модель, писательница, бизнес-леди прибыла в Киев, чтобы рассказать о своих секретах успеха
Мэй Маск прибыла в Киев
Мэй Маск прибыла в Киев / Фото: instagram.com/mayemusk

Мэй Маск снова примеряет образы от украинских дизайнеров. Ранее 73-летняя модель появилась в платье Yuliya Magdych на церемонии в Катаре. В этот раз звезда приехала в Киев, чтобы посетить закрытой мероприятие.

Мама Илона Маска опубликовала шуточное видео в своих соцсетях, в котором она предстала в образе Джеймса Бонда. В ролике Мэй Маск в белом брючном костюме от украинского бренда Vorozhbyt&Zemskova и солнцезащитных очках эффектно появляется в сопровождении двух телохранителей.

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Как вам мой вариант Джеймса Бонда? — подписала Мэй видео.

В этом же костюме Мэй Маск выступила на закрытом мероприятии, где рассказала о материнстве, сыне Илоне Маске и представила свою книгу "Женщина, у которой есть план". Ранее книга вышла в украинском издательстве Vivat.

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В рамках события Мэй Маск встретилась с дочерью Виктора Ющенко Виталиной.

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Она сейчас в Киеве и делилась с украинскими ценителями секретами своего успеха и счастливой жизни, – написала Виталина Ющенко в Instagram.

Во время своего визита Мэй Маск также примерила пальто песочного оттенка от украинского бренда The Coat из новой коллекции дизайнера Кати Сильченко.

Читайте также: Тина Кароль VS Мэй Маск в костюме украинского бренда за 15 тысяч гривен (фото)

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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