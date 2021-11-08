Мэй в Киеве: мама Илона Маска повторила образ Джеймса Бонда в костюме от украинского бренда

Мэй Маск снова примеряет образы от украинских дизайнеров. Ранее 73-летняя модель появилась в платье Yuliya Magdych на церемонии в Катаре. В этот раз звезда приехала в Киев, чтобы посетить закрытой мероприятие.
Мама Илона Маска опубликовала шуточное видео в своих соцсетях, в котором она предстала в образе Джеймса Бонда. В ролике Мэй Маск в белом брючном костюме от украинского бренда Vorozhbyt&Zemskova и солнцезащитных очках эффектно появляется в сопровождении двух телохранителей.
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Как вам мой вариант Джеймса Бонда? — подписала Мэй видео.
В этом же костюме Мэй Маск выступила на закрытом мероприятии, где рассказала о материнстве, сыне Илоне Маске и представила свою книгу "Женщина, у которой есть план". Ранее книга вышла в украинском издательстве Vivat.
В рамках события Мэй Маск встретилась с дочерью Виктора Ющенко Виталиной.
Она сейчас в Киеве и делилась с украинскими ценителями секретами своего успеха и счастливой жизни, – написала Виталина Ющенко в Instagram.
Во время своего визита Мэй Маск также примерила пальто песочного оттенка от украинского бренда The Coat из новой коллекции дизайнера Кати Сильченко.
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