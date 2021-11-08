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Мей у Києві: мама Ілона Маска повторила образ Джеймса Бонда у костюмі від українського бренду

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
8 листопада, 15:21
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73-річна Мей Маск сяяла в костюмах від українських дизайнерів. Модель, письменниця, бізнес-леді прибула до Києва, щоб розповісти про свої секрети успіху
Мей Маск прибула до Києва
Мей Маск прибула до Києва / Фото: instagram.com/mayemusk

Мей Маск знову приміряє образи від українських дизайнерів. Раніше 73-річна модель з'явилася у сукні Yuliya Magdych на церемонії у Катарі. На цей раз зірка приїхала до Києва, щоб відвідати закритий захід.

Мама Ілона Маска опублікувала жартівливе відео у своїх соцмережах, в якому вона постала в образі Джеймса Бонда. У ролику Мей Маск у білому брючному костюмі від українського бренду Vorozhbyt&Zemskova і сонцезахисних окулярах ефектно з'являється у супроводі двох охоронців.

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Як вам мій варіант Джеймса Бонда? – підписала Мей відео.

У цьому ж костюмі Мей Маск виступила на закритому заході, де розповіла про материнство, сина Ілона Маску і представила свою книгу "Жінка, яка має план". Раніше книжка вийшла в українському видавництві Vivat.

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У рамках події Мей Маск зустрілася з дочкою Віктора Ющенка Віталіною.

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Вона зараз у Києві та ділилася з українськими поціновувачами секретами свого успіху та щасливого життя, – написала Віталіна Ющенко у Instagram.

Під час свого візиту Мей Маск також приміряла пальто пісочного відтінку від українського бренду The Coat із нової колекції дизайнера Каті Сільченко.

Читайте також: Тіна Кароль VS Мей Маск у костюмі українського бренду за 15 тисяч гривень (фото)

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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