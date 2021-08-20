Life
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
🎉 Афиша на 24.08 - куда пойти ⚡ Отставка Виталия Кличко 📽 Одесский кинофест 🇺🇦 День независимости Украины - 2021

Голливуд по-украински

Держим тело в тонусе

Запеченные яблоки

На море осенью

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Битва образов: Тина Кароль VS Мэй Маск в костюме украинского бренда (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
20 августа, 11:20
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Звезды часто появляются в одинаковых нарядах. В этот раз – 36-летняя украинская певица и 73-летняя мама изобретателя. Чей образ вам нравится больше?
Тина Кароль и Мэй Маск в костюме J'amemme
Тина Кароль и Мэй Маск в костюме J'amemme / Фото: instagram.com/jamemme

Сегодня утром Тина Кароль, которая ранее поделилась любимыми упражнениями, представила свой альбом под названием "Молода кров". В пластинку вошло 8 треков, записанных в дуэте с украинскими артистами, среди которых KAZKA, Ivan Navi, Alina Pash, Wellboy, NIKITA LOMAKIN, Дима Зезюлин из группы LATEXFAUNA, "СамНаСам".

Реклама

Премьера альбома состоялась к 30-летию Дня Независимости Украины и прошла в студии утреннего шоу телеканала "1+1".

Альбом Тина Кароль выпустила при информационной поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины. Соответственно, вместе с певицей в студии программы также присутствовал и министр культуры Александр Ткаченко.

На премьере альбома артистка появилась в костюме украинского бренда J'amemme. Наряд создан из плиссированной нежно-голубой ткани с поясом.

Реклама

Месяцем ранее такой же наряд примерила мама Илона Маска. 73-летняя Мэй Маск опубликовала в своем инстаграме гифку, на которой она запечатлена в костюме украинского бренда.

Реклама

Купить такой же костюм можно за 490 евро. Правда придется подождать. Представители бренда придерживаются принципов устойчивости, поэтому вся одежда шьется по мере заказов.

Реклама

Ранее мы рассказывали:

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
АКТУАЛОЧКА
Собираешься на пикник?
Где лучше покупать продукты
Хочу знать
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Регулярно делать чек-ап организма
Почему это важно?
Лайфхак дня
Как сделать маску для лица в домашних условиях
Хакнуть
Сольник звезды
ONUKA
27 августа / 19:00
5 главных концертов августа
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
5 сезон "Короны". Новые Чарльз и Диана
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Август
Лайфхаки по календарю
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
16 - 22 августа
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Поход в бассейн за 10 тыс. гривен
За что такие деньги?
Личный опыт
Как быстро вакцинироваться от COVID-19
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на август
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Последний месяц лета стартовал
10 вещей, которые нужно успеть сделать в августе
Хочу узнать!
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять