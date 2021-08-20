Битва образов: Тина Кароль VS Мэй Маск в костюме украинского бренда (фото)

Звезды часто появляются в одинаковых нарядах. В этот раз – 36-летняя украинская певица и 73-летняя мама изобретателя. Чей образ вам нравится больше?

Тина Кароль и Мэй Маск в костюме J'amemme / Фото: instagram.com/jamemme

Сегодня утром Тина Кароль, которая ранее поделилась любимыми упражнениями, представила свой альбом под названием "Молода кров". В пластинку вошло 8 треков, записанных в дуэте с украинскими артистами, среди которых KAZKA, Ivan Navi, Alina Pash, Wellboy, NIKITA LOMAKIN, Дима Зезюлин из группы LATEXFAUNA, "СамНаСам".

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Премьера альбома состоялась к 30-летию Дня Независимости Украины и прошла в студии утреннего шоу телеканала "1+1".

Альбом Тина Кароль выпустила при информационной поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины. Соответственно, вместе с певицей в студии программы также присутствовал и министр культуры Александр Ткаченко.

На премьере альбома артистка появилась в костюме украинского бренда J'amemme. Наряд создан из плиссированной нежно-голубой ткани с поясом.

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Месяцем ранее такой же наряд примерила мама Илона Маска. 73-летняя Мэй Маск опубликовала в своем инстаграме гифку, на которой она запечатлена в костюме украинского бренда.

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Купить такой же костюм можно за 490 евро. Правда придется подождать. Представители бренда придерживаются принципов устойчивости, поэтому вся одежда шьется по мере заказов.

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