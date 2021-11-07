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СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

73-летняя мама Илона Маска вышла в свет в платье от украинского дизайнера (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
7 ноября, 12:45
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Модель, писательница, инфлюенсерша и бизнесвумен посетила церемонию награждения модных дизайнеров в Катаре
Мэй Маск в образе от украинского дизайнера посетила модное мероприятие в Катаре
Мэй Маск в образе от украинского дизайнера посетила модное мероприятие в Катаре / Фото: instagram.com/ellemen_china/

Мама Илона Маска посетила мероприятие в Катаре, надев платье украинского дизайнера. 73-летняя канадско-южноафриканская модель посетила гала-вечер Fashion Trust Arabia Prize в Дохе.

Для светского выхода Мэй выбрала наряд от Юлии Магдыч.

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Бизнесвумен надела белое платье с синим орнаментом и пышными рукавами из коллекции Yuliya Magdych сезона весна-лето 2022. Образ она дополнила сумкой Dior и массивными серьгами.

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Мэй посетила церемонию награждения некоммерческой организации, которая оказывает финансовую поддержку и способствует продвижению начинающих дизайнеров на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Напомним, Мэй любит примерять вещи отечественных дизайнеров. Недавно писательница появилась в костюме украинского бренда J'amemme.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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