73-летняя мама Илона Маска вышла в свет в платье от украинского дизайнера (фото)

Мама Илона Маска посетила мероприятие в Катаре, надев платье украинского дизайнера. 73-летняя канадско-южноафриканская модель посетила гала-вечер Fashion Trust Arabia Prize в Дохе.
Для светского выхода Мэй выбрала наряд от Юлии Магдыч.
Бизнесвумен надела белое платье с синим орнаментом и пышными рукавами из коллекции Yuliya Magdych сезона весна-лето 2022. Образ она дополнила сумкой Dior и массивными серьгами.
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Мэй посетила церемонию награждения некоммерческой организации, которая оказывает финансовую поддержку и способствует продвижению начинающих дизайнеров на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Напомним, Мэй любит примерять вещи отечественных дизайнеров. Недавно писательница появилась в костюме украинского бренда J'amemme.
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