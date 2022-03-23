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Made in Ukraine: Руслан Багинский призвал поддержать бренды конкурентов

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23 марта, 20:24
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Дизайнер поддержал своих коллег и посоветовал своим подписчикам сделать то же самое, чтобы весь мир знал, что Украина — это знак качества
Руслан Багинский призвал украинцев поддержать наши бренды
Руслан Багинский призвал украинцев поддержать наши бренды / Фото: ruslanbaginskiy.ua

Представителям украинской модной индустрии сейчас не легко, как и всем, но именно в это сложное время мы научились протягивать руку помощи тому, кому она нужна. Один из самых влиятельных дизайнеров в Украине Руслан Багинский, чьи головные уборы обожают знаменитости по всему миру, включая Синди Бруну, Эльза Хоск, Эмили Ратажковски, Майли Сайрус и даже Мадонну, попросил своих фолловеров поддержать любимые украинские бренды.

Когда началась война, дизайнер вынужден был вывезти свое производство из Киева во Львов, чтобы продолжать работать и иметь возможность помогать экономике страны. Сейчас бренд Ruslan Baginskiy не просто функционирует, но и всячески поддерживает другие украинские марки. В своем Instagram модельер написал пост с призывом поддержать украинских производителей.

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Руслан Багинский призвал украинцев поддержать наши бренды
Руслан Багинский призвал украинцев поддержать наши бренды / Фото: ruslanbaginskiy.ua

Made in Ukraine — знак качества. Когда война пришла в нашу страну, Россия напала не только на наши города и наших людей, а также на то, что каждый из нас строил годами. Война — это попытка стереть наши ценности, историю, культуру, искусство, творческий класс и творческих представителей.

Вместе с моими украинскими коллегами мы потратили годы на создание репутации тому, что называется Made in Ukraine. Украинские дизайнеры известны на весь мир своим талантом, смелостью, творчеством, настойчивостью, трудолюбием, рискованностью и способностью создавать wow-эффект при небольших средствах, но с большой любовью к совей родине.

Родиться в Украине — значит быть свободным. Сделано в Украине — знак качества.

Made in Ukraine — сегодня является также печатью храбрости, мужества и ответственности. Мои коллеги и их команды продолжали работать, несмотря на риски, для людей по всему миру, чтобы возобновить нашу экономику.

Наша страна — наш дом, а если мы потеряем свой дом, мы потеряем себя.

Также дизайнер рассказал, какие украинские бренды любит и попросил подписчиков также оставлять к комментариях имена своих фаворитов, чтобы весь мир о них узнал.

Руслан Багинский призвал украинцев поддержать наши бренды
Руслан Багинский призвал украинцев поддержать наши бренды / Фото: ruslanbaginskiy.ua

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Я так невероятно горжусь своими коллегами, украинскими дизайнерами. Хочу, чтобы их имена были известны во всем мире. Сегодня я делюсь с вами списком брендов, которые нравится и мне, и моим друзьям.

Добавляйте отметку Made in Ukraine к бренду, покорившему ваше сердце в комментарии.

Напомним, как ювелиры Tiffany & Co. продолжают поддерживать российского агрессора.

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