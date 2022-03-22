Как представителям украинской модной индустрии найти работу во время войны

Агентство по развитию брендов на международном рынке создало специальную форму, где вы можете рассказать о себе и вскоре получить работу

LBK Agency помогут представителям украинской fashion и креативной индустрии найти работу / Фото: instagram.com/jeangritsfeldt/

Сейчас, когда в Украине война, каждый из нас очень важен и может оказать большую помощь своему народу. В модной индустрии это делают по-своему: бренд из Харькова выпустил капсулу "Ми з України", а каждый заказ – это помощь ВСУ и 40-ка семьям команды. А вот LBK Agency создали специальную форму, чтобы объединить представителей украинской fashion и креативной индустрии, которые находятся в Украине и за рубежом.

У агентства многолетний международный опыт, связи с партнерами со всего мира и текущими клиентами, которые могут нуждаться в ваших услугах. Они помогут с поиском новых проектов.

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Рассказать о себе и своих умениях можно, заполнив эту форму по ссылке.

*LBK Agency – агентство по развитию брендов на международном рынке, включая разработку стратегий, PR, influencer-маркетинг, налаживание продаж в B2B и B2C сегментах.

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Напомним, что ELLE Чехия посвятили обложку апрельского номера Украине. Лаконично, но содержательно.