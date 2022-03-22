Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua

Правило двух стен

Дети войны

Медицинская помощь

Украинцы за границей

Статус беженца

Мотивация жить
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Как представителям украинской модной индустрии найти работу во время войны

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
22 марта, 13:34
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Агентство по развитию брендов на международном рынке создало специальную форму, где вы можете рассказать о себе и вскоре получить работу
LBK Agency помогут представителям украинской fashion и креативной индустрии найти работу
LBK Agency помогут представителям украинской fashion и креативной индустрии найти работу / Фото: instagram.com/jeangritsfeldt/

Сейчас, когда в Украине война, каждый из нас очень важен и может оказать большую помощь своему народу. В модной индустрии это делают по-своему: бренд из Харькова выпустил капсулу "Ми з України", а каждый заказ – это помощь ВСУ и 40-ка семьям команды. А вот LBK Agency создали специальную форму, чтобы объединить представителей украинской fashion и креативной индустрии, которые находятся в Украине и за рубежом.

У агентства многолетний международный опыт, связи с партнерами со всего мира и текущими клиентами, которые могут нуждаться в ваших услугах. Они помогут с поиском новых проектов.

Реклама

Рассказать о себе и своих умениях можно, заполнив эту форму по ссылке.

*LBK Agency – агентство по развитию брендов на международном рынке, включая разработку стратегий, PR, influencer-маркетинг, налаживание продаж в B2B и B2C сегментах.

Также смотрите, как мама Илона Маска поддерживает Украину.

Реклама

Напомним, что ELLE Чехия посвятили обложку апрельского номера Украине. Лаконично, но содержательно.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
#пишаюсяЗСУ
Война глазами детей
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
1 /2
#дякуюЗСУ
Потеря
Совет на сегодня
Как пережить смерть близкого
Читать
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
Фото дня
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Онлайн-консультация врача
45 экспертов
Контакты
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Онлайн-карта
Продуктовые магазины
Посетить
Стоит знать
Как вести себя на блокпостах
Советы министра
Читать

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять