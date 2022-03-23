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Made in Ukraine: Руслан Багінський закликав підтримати бренди конкурентів

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23 березня, 20:24
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Дизайнер підтримав своїх колег і порадив своїм підписникам зробити те саме, щоб увесь світ знав, що Україна — це знак якості
Руслан Багинський закликав українців підтримати наші бренди
Руслан Багинський закликав українців підтримати наші бренди / Фото: ruslanbaginskiy.ua

Представникам української модної індустрії зараз не легко, як і всім, але саме в цей складний час ми навчилися простягати руку допомоги тому, кому вона потрібна. Один із найвпливовіших дизайнерів в Україні Руслан Багінський, чиї головні убори люблять знаменитості по всьому світу, включаючи Сінді Бруну, Ельзу Хоск, Емілі Ратажковські, Майлі Сайрус та навіть Мадонну, попросив своїх фоловерів підтримати улюблені українські бренди.

Коли почалася війна, дизайнер змушений був вивезти своє виробництво з Києва до Львова, щоб продовжувати працювати та мати можливість допомагати економіці країни. Наразі бренд Ruslan Baginskiy не просо функціонує, але й усіляко підтримує інші українські марки. У своєму Instagram модельєр написав пост із закликом підтримати українських виробників.

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Руслан Багинський закликав українців підтримати наші бренди
Руслан Багинський закликав українців підтримати наші бренди / Фото: ruslanbaginskiy.ua

Made in Ukraine – знак якості. Коли війна прийшла до нашої країни, Росія напала не лише на наші міста та наших людей, а також на те, що кожен із нас будував роками. Війна – це спроба стерти наші цінності, історію, культуру, мистецтво, творчий клас та творчих представників.

Разом з моїми українськими колегами ми згаяли роки на створення репутації тому, що називається Made in Ukraine. Українські дизайнери відомі на весь світ своїм талантом, сміливістю, творчістю, наполегливістю, працелюбністю, ризикованістю та здатністю створювати wow-ефект при невеликих засобах, але з великою любов'ю до своєї батьківщини.

Народитися в Україні означає бути вільним. Зроблено в Україні знак якості.

Made in Ukraine — сьогодні є також печаткою хоробрості, мужності та відповідальності. Мої колеги та їхні команди продовжували працювати, незважаючи на ризики, для людей у всьому світі, щоб відновити нашу економіку.

Наша країна – наш будинок, а якщо ми втратимо свій будинок, ми втратимо себе.

Також дизайнер розповів, які українські бренди любить і попросив підписників також залишати до коментарів імена своїх фаворитів, щоби весь світ про них дізнався.

Руслан Багинський закликав українців підтримати наші бренди
Руслан Багинський закликав українців підтримати наші бренди / Фото: ruslanbaginskiy.ua

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Я так неймовірно пишаюся своїми колегами, українськими дизайнерами. Хочу, щоб їхні імена були відомі у всьому світі. Сьогодні я ділюся з вами списком брендів, які подобається і мені, і моїм друзям.

Додайте позначку Made in Ukraine до бренду, який підкорив ваше серце у коментарі.

Нагадаємо, як ювеліри Tiffany & Co. продовжують підтримувати російського агресора.

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