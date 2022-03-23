Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua

Правило двух стен

Дети войны

Помощь доктора

Жилье в Польше

Статус беженца

Мотивация жить
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Кровавый алмаз: как ювелиры Tiffany & Co. продолжают поддерживать российского агрессора

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
23 марта, 17:56
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
У компании тесные связи с Кремлем, которые пока она не готова разрывать. А как же указы сверху? Их научились очень ловко обходить
Tiffany & Co, несмотря на санкции США, продолжают использовать российские алмазы
Tiffany & Co, несмотря на санкции США, продолжают использовать российские алмазы / Фото: instagram.com/tiffanyandco

Российско-украинская война волнует весь мир, но понятия о морали у некоторых брендов сильно размыты: Louis Vuitton выпустили украшения с рашистской свастикой, а ювелирная компания Tiffany & Co использует в своих коллекциях камни, купленные в России, об этом пишет ​The Guardian.

Несмотря на санкции США в отношении российских алмазов, инсайдеры отрасли сообщили, что их нынешняя формулировка никак не препятствует потоку российских драгоценных камней. Это связано с тем, что большинство камней алмазодобывающих компаний "Алроса" экспортируются в необработанном виде. После чего значительную часть алмазов отправят на огранку и полировку в Индию, где обрабатывается около 90% необработанных алмазов в мире.

Реклама

А по таможенным правилам США, такой "путь" камней считается "значительной трансформацией" — в итоге бриллианты будут ввозиться не как российский продукт, а как индийский. Но от людей ничего не скрыть — в комментариях под постами бренда Tiffany & Co в Instagram пользовали призвали компанию перестать спонсировать войну.

Поскольку война России с Украиной затягивается, вопрос о том, продолжать ли покупать и продавать эти алмазы, является затруднительным для ювелиров, алмазных компаний и отраслевых органов, созданных для их регулирования, многие из которых зависят от контролируемого государством алмазного сектора России. Санкции США мало что сделают, чтобы остановить поток алмазов из "Алросы", огромной российской горнодобывающей монополии, поддерживаемой государством, на Запад.

Объективно это алмазы из зон конфликтов: они финансируют вооруженный конфликт против мирного соседа государственным деятелем,

— говорит Кристина Вильегас, директор программы "От шахты к рынку" в Pact, неправительственной организации, занимающейся вопросами развития.

Реклама

Российские алмазы не подходят под самое узкое отраслевое определение "конфликтных алмазов", которое относится к алмазам, используемым для финансирования повстанческих групп, но Вильегас говорит, что они явно соответствуют духу этого термина.

Ситуация с российскими бриллиантами такова, что они действительно в одночасье превратились в алмазы из зон конфликтов, и до сих пор многие крупные отраслевые группы хранили молчание о том, должны ли ответственные покупатели продолжать поиск поставщиков. Эти вещи требуют времени, чтобы установить новые определения. Но тишина поразительна — и трудно не предположить, что это потому, что большая часть отрасли надеется, что это исчезнет или забудется.

Напомним, пока россияне дерутся за сахар, Путин предстал перед фанатами в "Лужниках" в куртке за 14 тыс. долларов.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
#пишаюсяЗСУ
Война глазами детей
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
1 /2
#дякуюЗСУ
Мода и война
Показ Jean Gritsfeldt в Берлине
Смотреть!
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
Мемы дня
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Бесплатно
Онлайн-консультация врача
Контакты
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Предсказание
Вопрос дня
Когда умрет Путин
Узнать!
Слава Арестовича
Как вам коллаж от Славы Каминской? :)
Больше фото

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять