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Любовница Путина носит серьги за 9 тыс. долларов, созданные потомком эмигрантов из Киева (фото)

Мила Тодоренко Мила Тодоренко Редактор
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13 июня, 17:58
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Алине Кабаевой санкции нипочем. Партнерша Путина любит люксовые бренды и украшения с бриллиантами. Рассказываем о новом выходе женщины с самым странным статусом в РФ
Алина Кабаева продолжает тратить награбленные деньги
Алина Кабаева продолжает тратить награбленные деньги / Фото: Коллаж: Сегодня

Пока россияне требуют вернуть на рынок дешевую одежду, Алина Кабаева наслаждается роскошной жизнью супруги Путина.

В выходные Сеть облетели снимки Алины Кабаевой, которая посетила выставку Врубеля в Русском музее в Санкт-Петербурге. Любовница российского диктатора приехала на мероприятие в белой футболке и джинсах, удлиненном голубом жакете и кроссовках. Дополнила образ экс-спортсменка сумкой Valentino за 3650 долларов.

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Алина Кадаева в "скромном" одеянии (Фото: fontanka.ru)
Алина Кадаева в "скромном" одеянии (Фото: fontanka.ru)

В качестве украшений она выбрала серьги с бриллиантами, похожи на изделия известного британского ювелирного Дома Graff.

Скорее всего Алина выбрала серьги-гвоздики Pave Butterfly Mini из белого золота с бриллиантами стоимостью 9 тысяч долларов.

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Мини-серьги-гвоздики Pavé Butterfly с бриллиантами
Мини-серьги-гвоздики Pavé Butterfly с бриллиантами / Фото: скриншот

Интересно, что Graff основан ювелиром и миллиардером Лоуренсом Граффом, потомком эмигрантов из Киева. Родители Лоуренса бежали от еврейских погромов в Англию. Сам ювелир родился в рабочем районе Лондона Степни в 1938 году.

К слову, очевидцы рассказали, что Кабаеву сопровождали две женщины внушительной внешности, которые не подпускали посетителей музея к любовнице Путина. Наверное, переживали, что любители искусства могут украсть серьги.

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Алина Кабаева с охраной (Фото: fontanka.ru)
Алина Кабаева с охраной (Фото: fontanka.ru)

Вам будет интересно узнать прайс драгоценных цацек Кабаевой.

Мила Тодоренко
Мила Тодоренко Редактор

Окончила Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Пишу о красоте, моде, трендах и о всём, что вдохновляет поколение Z

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