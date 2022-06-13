Любовница Путина носит серьги за 9 тыс. долларов, созданные потомком эмигрантов из Киева (фото)

Пока россияне требуют вернуть на рынок дешевую одежду, Алина Кабаева наслаждается роскошной жизнью супруги Путина.
В выходные Сеть облетели снимки Алины Кабаевой, которая посетила выставку Врубеля в Русском музее в Санкт-Петербурге. Любовница российского диктатора приехала на мероприятие в белой футболке и джинсах, удлиненном голубом жакете и кроссовках. Дополнила образ экс-спортсменка сумкой Valentino за 3650 долларов.
В качестве украшений она выбрала серьги с бриллиантами, похожи на изделия известного британского ювелирного Дома Graff.
Скорее всего Алина выбрала серьги-гвоздики Pave Butterfly Mini из белого золота с бриллиантами стоимостью 9 тысяч долларов.
Интересно, что Graff основан ювелиром и миллиардером Лоуренсом Граффом, потомком эмигрантов из Киева. Родители Лоуренса бежали от еврейских погромов в Англию. Сам ювелир родился в рабочем районе Лондона Степни в 1938 году.
К слову, очевидцы рассказали, что Кабаеву сопровождали две женщины внушительной внешности, которые не подпускали посетителей музея к любовнице Путина. Наверное, переживали, что любители искусства могут украсть серьги.
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