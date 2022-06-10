Россияне подали в суд на H&M за дискриминацию. Что требуют обиженные покупатели из РФ

Россияне вспомнили, что есть такое понятие, как "права человека" и решили потребовать справедливости. Хотят носить европейские бренды, а им запрещают?

Россияне требуют денег за моральный ущерб / Фото: Коллаж: Сегодня

Большинство международных компаний ушли с рынка России после военного вторжения в Украину. Бренды одежды от люксовых Chanel до масс-маркет H&M также отказались от сотрудничества с РФ и не продают свои вещи оккупантам.

Если в первые месяцы войны россияне на волне любви и поддержки действий Путина особо не расстраивались, аргументируя это повышением спроса на товары отечественного производителя, т сегодня мы наблюдаем кардинальное изменение ситуации.

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Пока богатые россиянки, которые к слову живут в Монако и Дубае, режут сумки Chanel в знак протеста такого отношения к "невинным русским", остальным приходиться страдать и скучать по любимым вещам из масс-маркет бутиков, придумывая странные способы вернуть возможность покупать дешевую одежду.

Так, в Спасский районный суд Приморского края подали иск к H&M о дискриминации российских покупателей по национальному признаку. Клиенты возмущены тем, что шведская компания приостановила работу в РФ. Об этом сообщают российские СМИ.

Истцом выступил глава юридической компании "Аргумент" Дмитрий Качан. Он считает, что компания нарушает права всех граждан России. Качан требует, чтобы H&M заплатили ему моральную компенсацию в размере 700 000 рублей (ок. 358 565 грн).

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От чего так пострадало психическое здоровье юриста непонятно, но без одежды он точно не останется. Хочется напомнить Дмитрию с Приморского края, что российские военные уже разграбили дома украинцев и унесли тонны вещей и нижнего белья.

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