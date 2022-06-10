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СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Россияне подали в суд на H&M за дискриминацию. Что требуют обиженные покупатели из РФ

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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10 июня, 13:48
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Россияне вспомнили, что есть такое понятие, как "права человека" и решили потребовать справедливости. Хотят носить европейские бренды, а им запрещают?
Россияне требуют денег за моральный ущерб
Россияне требуют денег за моральный ущерб / Фото: Коллаж: Сегодня

Большинство международных компаний ушли с рынка России после военного вторжения в Украину. Бренды одежды от люксовых Chanel до масс-маркет H&M также отказались от сотрудничества с РФ и не продают свои вещи оккупантам.

Если в первые месяцы войны россияне на волне любви и поддержки действий Путина особо не расстраивались, аргументируя это повышением спроса на товары отечественного производителя, т сегодня мы наблюдаем кардинальное изменение ситуации.

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Пока богатые россиянки, которые к слову живут в Монако и Дубае, режут сумки Chanel в знак протеста такого отношения к "невинным русским", остальным приходиться страдать и скучать по любимым вещам из масс-маркет бутиков, придумывая странные способы вернуть возможность покупать дешевую одежду.

Так, в Спасский районный суд Приморского края подали иск к H&M о дискриминации российских покупателей по национальному признаку. Клиенты возмущены тем, что шведская компания приостановила работу в РФ. Об этом сообщают российские СМИ.

Истцом выступил глава юридической компании "Аргумент" Дмитрий Качан. Он считает, что компания нарушает права всех граждан России. Качан требует, чтобы H&M заплатили ему моральную компенсацию в размере 700 000 рублей (ок. 358 565 грн).

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От чего так пострадало психическое здоровье юриста непонятно, но без одежды он точно не останется. Хочется напомнить Дмитрию с Приморского края, что российские военные уже разграбили дома украинцев и унесли тонны вещей и нижнего белья.

Вам будет интересно узнать, что Ксения Собчак торгует худи с цитатами Григория Сковороды, музей которого уничтожили россияне.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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