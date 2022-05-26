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Путин подарил ей Rolls-Royce с позолотой! Прайс драгоценных цацек Кабаевой

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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26 мая, 14:29
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Любовница Путина российские бренды не признает! Любит часы от Breguet, которые носила королева Франции Мария-Антуанетта, и шикует в автомобиле за 300 млн рублей
Luxury жизнь любовницы Путина - Кабаевой
Luxury жизнь любовницы Путина - Кабаевой / Фото: Коллаж: Сегодня

"Сегодня" расскажут о драгоценных вещах любовницы Путина Алины Кабаевой. Ее состояние оценивается в 7,6 млн фунтов стерлингов. Да, это больше, чем у американского боксера Майка Тайсона – его сбережения составляют 2,3 млн фунтов. Подружка диктатора имеет 6 квартир, 2 дома, земельные участки в премиальных районах России и элитную недвижимость в Швейцарии. Мы расскажем о дорогих игрушках Кабаевой: какую одежду и обувь носит, на чем катается и какие драгоценности надевает.

Катается на Rolls-Royce

Кабаева знает толк в машинах. В 2020 году у нее появился Rolls-Royce. По данным российских СМИ, это подарок от Путина за 300 млн рублей. Но это не модель Cullinan или Phantom, а эксклюзивная Sweptail. Ее производят только под заказ. У Кабаевой она с позолотой.

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Задняя часть автомобиля напоминает форму премиальных яхт. Авто Кабаевой в 2020 году считалось самым дорогим из всех Rolls-Royce. Но в 2021 году анонсировали выход Rolls-Royce Boat Tai за 28 млн долларов. Интересно, купит Путин самый дорогой вариант машины для своей любовницы?

Носит драгоценности от Breguet

Мы заглянули в коллекцию украшений Кабаевой, которые, вероятно, были подарком от Путина. В свет она надевает драгоценные цацки. Как вам часы швейцарского бренда Breguet за 170 тыс. долларов? Эксклюзивный вариант из 18-каратного белого золота, 38 белыми бриллиантами и 48 рубинами. Словом, "скромно".

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Часы швейцарского бренда Breguet за 170 тыс. долларов
Часы швейцарского бренда Breguet за 170 тыс. долларов / Фото: Коллаж: Сегодня

Драгоценности Breguet носили легендарные личности: королева Франции Мария-Антуанетта, император Франции Наполеон Бонапарт и его первая жена Жозефина.

Цены на другие часы бренда Breguet такие.

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В "арсенале" Кабаевой есть и драгоценности от Chanel, H.Stern (бренд любит певица Дженнифер Лопес и актриса Анджелина Джоли), De Grisogono (украшения носит актрисы Натали Портман, Шэрон Стоун, модели Белла Хадид, Кара Делевинь) и Pasquale Bruni (эти изделия обожают Леди Гага и Дженнифер Лопес).

В гардеробе – люксовые бренды ведущих дизайнеров

Проанализировав гардероб Кабаевой, уверяем: платье дешевле чем за 1 тыс. долларов она не купит. По крайней мере, то, в каком появляется на публике.

В апреле она пришла на открытие благотворительного фестиваля художественной гимнастики в Москве – "Алина". Надела любовница фюрера розовое платье британского бренда Alessandra Rich за 1696 долларов. Кембриджская герцогиня Кейт Миддлтон любит появляться на званых приемах в платьях этого же бренда.

Платье британского бренда Alessandra Rich за 1696 долларов
Платье британского бренда Alessandra Rich за 1696 долларов / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские бренды Кабаева не признает!

В апреле ее заметили в люксовых кроссовках от Brunello Cucinelli за 995 долларов. Пришла в них на репетицию того самого фестиваля художественной гимнастики "Алина".

Кроссовки от Brunello Cucinelli – 995 долларов
Кроссовки от Brunello Cucinelli – 995 долларов / Фото: Коллаж: Сегодня

Видели у Кабаевой и вещи других знаменитых брендов: Hervé Léger, Balmain, Emilio Pucci, Victoria Beckham и Oscar De La Renta.

Узнайте также 5 странных привычек параноика Путина.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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