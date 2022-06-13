Коханка Путіна носить сережки за 9 тис. доларів, створені нащадком емігрантів із Києва (фото)

Аліні Кабаєвій санкції байдужі. Партнерка Путіна любить люксові бренди та прикраси з діамантами. Розповідаємо про новий вихід жінки з найдивнішим статусом у РФ

Аліна Кабаєва продовжує витрачати награбовані гроші / Фото: Колаж: Сьогодні

Поки росіяни вимагають повернути на ринок дешевий одяг, Аліна Кабаєва насолоджується розкішним життям дружини Путіна.

У вихідні мережу облетіли знімки Аліни Кабаєва, яка відвідала виставку Врубеля в Російському музеї в Санкт-Петербурзі. Коханка російського диктатора приїхала на захід у білій футболці та джинсах, подовженому блакитному жакеті та кросівках. Доповнила образ екс-спортсменка сумкою Valentino за 3650 доларів.

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Аліна Кадаєва у "скромному" образі (Фото: fontanka.ru)

Як прикраси вона обрала сережки з діамантами, схожі на вироби відомого британського ювелірного Будинку Graff.

Швидше за все, Аліна обрала сережки-гвоздики Pave Butterfly Mini з білого золота з діамантами вартістю 9 тисяч доларів.

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Міні-сережки-гвоздики Pavé Butterfly з діамантами

Цікаво, що Graff заснований ювеліром та мільярдером Лоуренсом Граффом, нащадком емігрантів із Києва. Батьки Лоуренса тікали від єврейських погромів до Англії. Сам ювелір народився у робочому районі Лондона Степні у 1938 році.

До слова, очевидці розповіли, що Кабаєву супроводжували дві жінки "страхітливої" зовнішності, які не підпускали відвідувачів музею до коханки Путіна. Напевно, хвилювалися, що любителі мистецтва можуть вкрасти сережки.

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Аліна Кабаєва з охороною (Фото: fontanka.ru)

Вам буде цікаво дізнатися прайс дорогоцінних цяцьок Кабаєвої.