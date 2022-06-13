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Коханка Путіна носить сережки за 9 тис. доларів, створені нащадком емігрантів із Києва (фото)

Міла Тодоренко Міла Тодоренко Редактор
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13 червня, 17:58
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Аліні Кабаєвій санкції байдужі. Партнерка Путіна любить люксові бренди та прикраси з діамантами. Розповідаємо про новий вихід жінки з найдивнішим статусом у РФ
Аліна Кабаєва продовжує витрачати награбовані гроші
Аліна Кабаєва продовжує витрачати награбовані гроші / Фото: Колаж: Сьогодні

Поки росіяни вимагають повернути на ринок дешевий одяг, Аліна Кабаєва насолоджується розкішним життям дружини Путіна.

У вихідні мережу облетіли знімки Аліни Кабаєва, яка відвідала виставку Врубеля в Російському музеї в Санкт-Петербурзі. Коханка російського диктатора приїхала на захід у білій футболці та джинсах, подовженому блакитному жакеті та кросівках. Доповнила образ екс-спортсменка сумкою Valentino за 3650 доларів.

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Аліна Кадаєва у "скромному" образі (Фото: fontanka.ru)
Аліна Кадаєва у "скромному" образі (Фото: fontanka.ru)

Як прикраси вона обрала сережки з діамантами, схожі на вироби відомого британського ювелірного Будинку Graff.

Швидше за все, Аліна обрала сережки-гвоздики Pave Butterfly Mini з білого золота з діамантами вартістю 9 тисяч доларів.

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Міні-сережки-гвоздики Pavé Butterfly з діамантами
Міні-сережки-гвоздики Pavé Butterfly з діамантами

Цікаво, що Graff заснований ювеліром та мільярдером Лоуренсом Граффом, нащадком емігрантів із Києва. Батьки Лоуренса тікали від єврейських погромів до Англії. Сам ювелір народився у робочому районі Лондона Степні у 1938 році.

До слова, очевидці розповіли, що Кабаєву супроводжували дві жінки "страхітливої" зовнішності, які не підпускали відвідувачів музею до коханки Путіна. Напевно, хвилювалися, що любителі мистецтва можуть вкрасти сережки.

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Аліна Кабаєва з охороною (Фото: fontanka.ru)
Аліна Кабаєва з охороною (Фото: fontanka.ru)

Вам буде цікаво дізнатися прайс дорогоцінних цяцьок Кабаєвої.

Міла Тодоренко
Міла Тодоренко Редактор

Закінчила Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Пишу про красу, моду, тренди та про все, що надихає покоління Z

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