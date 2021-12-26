Лучшие образы Джареда Лето, которому сегодня исполнилось 50 лет (фото)

Сегодня, 26 декабря, Джареду Лето исполнилось 50 лет. Голливудский актер давно известен не только своими невероятными перевоплощениями на экране, но и покоряет сердца поклонников и поклонниц эксцентричным стилем, снимаясь для обложки греческого Vogue, появляясь на красных дорожках или прогуливаясь по городу.
Джареда по-настоящему можно назвать одним из самых стильных мужчин мира. Артист носит одежду и аксессуары авторства Алессандро Микеле и в реальной жизни, и на красных дорожках – чего только стоят его появления в цветочных костюмах Gucci, но и выбирает такие наряды для выступлений.
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Джаред любит наряжаться! Многослойность, разные принты, чрезмерный декор. Из-за его любви к пестрым и роскошным нарядам пресса часто называет актера Gucci-клоуном.
Хотя многие считают его стиль достаточно вызывающим, Джареда Лето можно назвать настоящим денди современности. Его костюмы всегда подчеркивают его нестандартную внешность.
Шелк, цветы повсюду, кейпы с флористической вышивкой, рубашки с люрексом, платья в ориентальном стиле, и все это он можем носить вместе с "варёными" джинсами, кожаными куртками либо футболками с принтами и спортивными штанами.
Плюс ко всему чудаковатые головные уборы и всегда элегантная обувь классических моделей.
Что интересно, актер не боится выбирать наряды, которые смело могут носить как женщины, так и мужчины.
Также Джаред всегда невероятно выглядит на экране. Актер умеет выбирать авантюрные роли, которые часто делают его неузнаваемым. В этом году Лето сыграл персонажа Паоло Гуччи в картине "Дом Гуччи", в котором носил протезы, лысину и специальный костюм, добавляющий ему вес.
В честь дня рождения актера вспоминаем, самые необычные образы, которыми удивлял нас Джаред Лето.
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