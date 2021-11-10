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Леди Гага, Джаред Лето и другие звезды на красной дорожке премьеры фильма "Дом Gucci" (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
10 ноября, 08:25
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Смотрите самые эклектичные образы на лондонской премьере фильма "Дом Gucci"
Красная дорожка премьеры фильма "Дом Gucci" в Лондоне
Красная дорожка премьеры фильма "Дом Gucci" в Лондоне / Фото: Getty Images

Не успели поклонники Леди Гаги перестать восхищаться ее невероятными образами сразу на двух обложках Vogue, как их ждет новая порция снимков певицы. Вчера вечером в Лондоне стартовала череда пресс-туров самого ожидаемого фильма в мире моды – "Дом Gucci".

На красной дорожке в честь премьеры появились главные герои картины: Сальма Хайек, Джаред Лето, Адам Драйвер и Леди Гага.

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Сальма Хайек, Джаред Лето, Адам Драйвер и Леди Гага на премьере "Дома Gucci" в Лондоне
Сальма Хайек, Джаред Лето, Адам Драйвер и Леди Гага на премьере "Дома Gucci" в Лондоне / Фото: Getty Images

Для премьеры в столице Англии Леди Гага выбрала, что не удивительно, провокационный образ – летящее платье с высокими разрезами и драпировкой насыщенного фиолетового цвета, сетчатые чулки и ботильоны на высокой платформе. Как можно догадаться, образ певицы был от Gucci.

Леди Гага на премьере "Дома Gucci" в Лондоне
Леди Гага на премьере "Дома Gucci" в Лондоне / Фото: Getty Images

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Дополнила артистка образ эффектными украшениями ювелирного дома Tiffany & Co.

Леди Гага на премьере "Дома Gucci" в Лондоне
Леди Гага на премьере "Дома Gucci" в Лондоне / Фото: Getty Images

Почти затмил Леди Гагу своим невероятным образом Джаред Лето. Для красной дорожки актер выбрал бархатный костюм оттенка морской волны из новой коллекции Gucci. Экстравагантно выглядел Джаред и благодаря украшениям и аксессуарам. Звезда надел ожерелье с бриллиантами и взял сумочку в форме сердца, расшитую стразами. Завершал сногсшибательный лук Джареда белый маникюр.

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Джаред Лето на премьере "Дома Gucci" в Лондоне
Джаред Лето на премьере "Дома Gucci" в Лондоне / Фото: Getty Images

Сияла на красной дорожке и актриса Сальма Хайек, в прямом смысле слова. Актриса сыграла в фильме роль Пины Ауриеммы, лучшей подруги главной героини. Для события Сальма выбрала платье цвета золота с подчеркнутой линией декольте.

Сальма Хайек на премьере "Дома Gucci" в Лондоне
Сальма Хайек на премьере "Дома Gucci" в Лондоне / Фото: Getty Images

Самым сдержанным на мероприятии оказался Адам Драйвер. Актер выбрал классический костюм черного цвета Burberry, лицом бренда которого он является.

Адам Драйвер и Леди Гага на премьере "Дома Gucci" в Лондоне
Адам Драйвер и Леди Гага на премьере "Дома Gucci" в Лондоне / Фото: Getty Images

Напомним, фильм "Дом Gucci" рассказывает трагическую историю убийства Маурицио Гуччи, которое в 1995 году организовала его жена Патриция Реджани.

Леди Гага на премьере "Дома Gucci" в Лондоне
Леди Гага на премьере "Дома Gucci" в Лондоне / Фото: Getty Images

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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