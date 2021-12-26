Найкращі образи Джареда Лето, якому сьогодні виповнилося 50 років (фото)

Актор і рок-зірка, який виглядає молодшим за свій вік. Це не дивно, якщо знати, що Джаред ретельно стежить за своїм харчуванням та займається спортом. Розповідаємо, як актору вдалося стати іконою стилю

Джареду Лето сьогодні виповнилося 50 років / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 26 грудня, Джареду Лето виповнилося 50 років. Голлівудський актор давно відомий не лише своїми неймовірними перевтіленнями на екрані, а й підкорює серця шанувальників та шанувальниць ексцентричним стилем, знімаючись для обкладинки грецької Vogue, з'являючись на червоних доріжках або гуляючи містом.

Джареда по-справжньому можна назвати одним із найстильніших чоловіків світу. Артист носить одяг та аксесуари авторства Алессандро Мікеле і в реальному житті, і на червоних доріжках – чого тільки варті його появи у квіткових костюмах Gucci, але й вибирає такі вбрання для виступів.

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Джаред Лето в Gucci на церемонії "Золотий глобус — 2021" / Фото: vogue.ua

Джаред любить наряжатися! Багатошаровість, різні принти, надмірний декор. Через його любов до строкатих і розкішних нарядів преса часто називає актора Gucci-клоуном.

Джаред Лето на Met Gala 2019 / Фото: vogue.ua

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Хоча багато хто вважає його стиль досить зухвалим, Джареда Лето можна назвати справжнім денді сучасності. Його костюми завжди підкреслюють його нестандартну зовнішність.

Шовк, квіти всюди, кейпи з флористичною вишивкою, сорочки з люрексом, сукні в орієнтальному стилі, і все це він може носити разом з "вареними" джинсами, шкіряними куртками або футболками з принтами та спортивними штанами.

Джаред Лето / Фото: vogue.ua

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Плюс до всього дивакуваті головні убори та завжди елегантне взуття класичних моделей.

Що цікаво, актор не боїться вибирати вбрання, яке сміливо можуть носити як жінки, так і чоловіки.

Джаред Лето / Фото: vogue.ua

Також Джаред завжди неймовірно виглядає на екрані. Актор уміє вибирати авантюрні ролі, які часто роблять його невпізнанним. В цьому році Лето зіграв персонажа Паоло Гуччі у картині "Дім Гуччі", в якому носив протези, лисину та спеціальний костюм, що додає йому ваги.

Джаред Лето у ролі Паоло Гуччі / Фото: vogue.ua

На честь дня народження актора згадуємо найнезвичайніші образи, якими дивував нас Джаред Лето.

Джаред Лето / Фото: vogue.ua Джаред Лето / Фото: vogue.ua Джаред Лето / Фото: vogue.ua Джаред Лето / Фото: vogue.ua Джаред Лето / Фото: vogue.ua Джаред Лето / Фото: vogue.ua Джаред Лето / Фото: vogue.ua Джаред Лето / Фото: vogue.ua Джаред Лето / Фото: vogue.ua Джаред Лето / Фото: vogue.ua 1 /10

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