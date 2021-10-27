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49-летний Джаред Лето снялся для обложки греческого Vogue. И он прекрасен (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
27 октября, 15:00
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Голливудский актер стал первым мужчиной, который появился на обложке не только греческого издания, но и первым во всей Европе в семье Vogue
Джаред Лето - первый мужчина на обложке греческого Vogue
Джаред Лето - первый мужчина на обложке греческого Vogue / Фото: Vogue

Джаред Лето впервые снялся для обложки греческого журнала Vogue. Голливудский актер принял участие в съемке женского издания для ноябрьского номера. Этот номер войдет историю и станет одним из предметов коллекционирования для многих модных инсайдеров, так как артист стал первым мужчиной на обложке греческого Vogue.

Что интересно, Джаред также стал первым мужчиной, снявшимся для обложки Vogue во всей Европе.

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Ноябрьский номер выйдет сразу с двумя обложками. На одном Лето позирует в розовой шубе и длинных перчатках коллекции Gucci Aria, которая была приурочена к 100-летию модного дома.

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На втором черно-белом снимке звезда запечатлен в профиль, также в одежде Gucci.

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В интервью изданию Джаред Лето рассказал о своем эксцентричном стиле, новом фильме под названием "Дом Gucci", его культовой группе 30 Seconds to Mars и своей храброй матери.

Коллекционный ноябрьский выпуск греческого Vogue поступит в продажу уже в это воскресенье 31 октября.

Напомним, Гарри Стайлс стал первым мужчиной, который появился на обложке Vogue. Певец украсил декабрьскую обложку американского издания в 2020 году. Тогда Билли Портер раскритиковал американский журнал и библию моды, отметив, что редакторы выбрали белого цисгендерного мужчину.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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