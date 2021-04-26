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Лучшие наряды красной дорожки премии Оскар-2021 (фоторепортаж)

Сегодня, 06:00

Подводим модные итоги главной церемонии в мире кино

Как понятно из трансляции "Оскара-2021", в этом году церемония прошла в необычном формате и с чуть меньшим размахом. Впрочем, карантинные ограничения не помешали звездам покрасоваться дизайнерскими платьями и даже нарушить масочный режим. В этой подборке мы объединили самые красивые образы с красной дорожки "Оскара-2021", которые заслуживают внимания.

Гости 93-й церемонии престижной премии сделали особую ставку на цвет. Лучшие наряды с красной дорожки оказались и самыми яркими — Аманда Сейфрид и Анджела Бассетт в красном, обворожительная Зендая в желтом и даже смелый Колман Доминго в розовом.

93-я церемония награждения премии "Оскар-2021"
93-я церемония награждения премии "Оскар-2021"
Фото: Getty Images

Соблазнительных акцентов тоже было достаточно. Помимо классических высоких разрезов и глубоких декольте, очевидным трендом "Оскара-2021" стали волнующие вырезы на талии. В такие платья оделись Ванесса Кирби, Кэри Маллиган и Андра Дэй.

Ну а теперь поговорим о лучших звездных выходах более детально.

Даже без номинации актриса Реджина Кинг войдет в историю 93-й церемонии. На красной дорожке "Оскара" она появилась в небесно-голубом платье, которое Louis Vuitton пошил для актрисы. Рукава, напоминающие крылья бабочки, в сочетании с россыпью кристаллов сделали образ просто сказочным.

Реджина Кинг
Реджина Кинг
Фото: instagram.com/iamreginaking

Аманда Сейфрид тоже отдала предпочтение эксклюзиву. Giorgio Armani Privé одел звезду в пышное красное платье из тюля с головокружительно глубоким вырезом. Королевский наряд дополнили утонченные украшения Forevermark.

Аманда Сейфрид
Аманда Сейфрид
Фото: Getty Images

Ведущей церемонии "Оскар-2021" стала Зендая. И ей прекрасно удалось выделиться на фоне всех звездных гостей. Легкое платье лимонного оттенка от Valentino не только подчеркнуло точеную фигуру певицы, но и светилось в темноте.

Зендая
Зендая
Фото: Getty Images

В ослепительном наряде появилась и Кэри Маллиган. Звезда облачилась в золотистое платье, полностью расшитое пайетками. Кстати, тоже с разрезом на талии и авторства Valentino. Жаль, такую же золотую статуэтку ей это не принесло. Лучшей актрисой стала Фрэнсис Макдорманд.

Кэри Маллиган
Кэри Маллиган
Фото: instagram.com/theacademy

Мужчины тоже в этом году старались выделяться. Наиболее удачным стал эксперимент Колмана Доминго в оттенке фуксии: актер надел костюм-тройку с золотыми пуговицами от Versace.

Колман Доминго
Колман Доминго
Фото: Getty Images

Претендентка на победу в номинации "Лучшая песня к фильму" Тиара Томас удивила неординарным total white. Под твидовый костюм Jovana Louis с отделкой из страусиных перьев она надела полупрозрачную рубашку с очень внушительным вырезом. Дополнительным акцентом в зоне декольте стало массивное украшение.

Тиара Томас
Тиара Томас
Фото: Getty Images

Еще один образ в алом цвете выбрала Анджела Бассетт. Платье Alberta Ferretti с пышными рукавами и драпировкой из органзы подошло ей идеально. Кокетливым элементом наряда стал клатч в виде губ.

Анджела Бассетт
Анджела Бассетт
Фото: Getty Images

Анджела Бассетт
Анджела Бассетт
Фото: Getty Images

Также читайте про лучший фильм на Оскаре-2021 – "Земля кочевников".

Все подробности в спецтеме Оскар-2021

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