На Оскаре-2021 назвали лучший саундтрек к фильму

Победа певицы H.E.R. на кинопремии стала для многих довольно очевидной

Песня Fight for You певицы H.E.R победила в номинации "Лучший саундтрек к фильму" на 93-й церемонии вручения премии "Оскар". Композиция стала саундтреком фильма "Иуда и Черный Мессия".

Материал дополняется...

