Битва красных платьев: роскошные Аманда Сейфрид и Анджела Бассетт на Оскаре-2021

В ночь с 25 на 26 апреля знаменитости получили редкую возможность примерить вечерние наряды

93-я церемония премии "Оскар" в самом разгаре. В этом году звезды, соскучившиеся по реальным красным дорожкам, продемонстрировали яркие образы. Но по-настоящему блистать удалось немногим. Например, актрисам Аманде Сейфрид и Анджеле Бассетт. Их платья определенно вошли в топ самых красивых на "Оскаре-2021".

За роль второго плана в фильме "Манк" Аманда Сейфрид стала номинантом всех возможных премий. Жюри "Оскара" тоже не оставило 35-летнюю актрису без внимания. На церемонию она прибыла в роскошном образе, достойном победительницы.

Аманда Сейфрид Фото: Getty Images

Сейфрид надела многослойное платье с пикантным декольте из новой кутюрной коллекции Armani Privé. Наряд дополнили элегантная прическа, красная помада и лаконичные украшения.

Звезда "Черной пантеры" и "Мстителей", Анджела Бассетт также появилась на красной дорожке в платье в тон. Ее выбор пал на Alberta Ferretti с разрезом, драпированными рукавами и шлейфом из органзы.

Анджела Бассетт Фото: Getty Images

Украшения и аксессуары актриса выбрала того же цвета, а вот с макияжем оказалась смелее — отдала предпочтение фиолетовым теням.

Время назвать победительницу! Отдайте свой голос за звезду, чей образ для церемонии "Оскар-2021" кажется вам более удачным.

Напомним, что мы рассказывали про все невероятные детали церемонии "Оскар-2021".

Все подробности в спецтеме Оскар-2021

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