Оскар-2021: кто стал лучшими актером и актрисой второго плана

В каждой из номинаций за победу боролись по пять претендентов. Узнайте имена победителей

93-я церемония награждения главной кинопремией "Оскар" проходит в США (и частично в Европе), а Life Сегодня ведет ее текстовую трансляцию.

Итак, кто же стал очередными победителями и получил заветную статуэтку?

В номинации "Лучший актер второго плана" победил Даниэл Калуя ("Иуда и Черный Мессия"), а "Лучшей актрисой второго плана" стала Юн Ю Чжон ("Минари")

Даниэл Калуя и Юн Е Чжон Фото: Getty Images

За победу в номинации "Лучшей актрисы второго плана" боролись:

Мария Бакалова – "Борат 2"

Гленн Клоуз – "Элегия Хиллбилли"

Оливия Колман – "Отец"

Аманда Сейфрид – "Манк"

На звание "Лучшего актера второго плана" претендовали:

Саша Барон Коэн – "Суд над чикагской семеркой"

Лесли Одом-младший – "Одна ночь в Майами"

Пол Раджи – "Звук металла"

Лакит Стэнфилд – "Иуда и Черный Мессия"

Напомним, большая часть церемонии "Оскар" проходит в Лос-Анджелесе на станции United Station железнодорожного вокзала города. Кроме этого, мероприятие проходит частично в Лондоне и Париже, откуда гости церемонии не смогли прилететь в США из-за пандемии COVID-19.

Узнайте, кто победил в номинации "Лучший анимационный фильм".

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