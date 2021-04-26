Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Оскар-2021: кто стал лучшими актером и актрисой второго плана

Сегодня, 04:57

В каждой из номинаций за победу боролись по пять претендентов. Узнайте имена победителей

93-я церемония награждения главной кинопремией "Оскар" проходит в США (и частично в Европе), а Life Сегодня ведет ее текстовую трансляцию.

Итак, кто же стал очередными победителями и получил заветную статуэтку?

В номинации "Лучший актер второго плана" победил Даниэл Калуя ("Иуда и Черный Мессия"), а "Лучшей актрисой второго плана" стала Юн Ю Чжон ("Минари")

Даниэл Калуя и Юн Е Чжон
Даниэл Калуя и Юн Е Чжон
Фото: Getty Images

За победу в номинации "Лучшей актрисы второго плана" боролись:

  • Мария Бакалова – "Борат 2"
  • Гленн Клоуз – "Элегия Хиллбилли"
  • Оливия Колман – "Отец"
  • Аманда Сейфрид – "Манк"

На звание "Лучшего актера второго плана" претендовали:

  • Саша Барон Коэн – "Суд над чикагской семеркой"
  • Лесли Одом-младший – "Одна ночь в Майами"
  • Пол Раджи – "Звук металла"
  • Лакит Стэнфилд – "Иуда и Черный Мессия"

Напомним, большая часть церемонии "Оскар" проходит в Лос-Анджелесе на станции United Station железнодорожного вокзала города. Кроме этого, мероприятие проходит частично в Лондоне и Париже, откуда гости церемонии не смогли прилететь в США из-за пандемии COVID-19.

Узнайте, кто победил в номинации "Лучший анимационный фильм".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Кто главный претендент на Оскар-2021 и какие рекорды церемонии уже поставлены Лучшие платья Оскара за всю историю: 10 нарядов с красной дорожки Вот 5 актеров, которые могут выиграть Оскар-2021 – коротко о них
кино кинопремия Оскар 2021
Реклама

Новости партнеров

Слишком горячо! Жена форварда сборной Украины взбудоражила Сеть
Слишком горячо! Жена форварда сборной Украины взбудоражила Сеть
Тина Кароль призналась, что влюблена “как дура”. Видео
Тина Кароль призналась, что влюблена “как дура”. Видео
Дешевле Египта. Почему вы должны посетить экзотичный Занзибар
Дешевле Египта. Почему вы должны посетить экзотичный Занзибар
Кому лучше не есть хурму
Кому лучше не есть хурму

Популярные статьи

Вчера, 16:47Звездно

Чернобыль лишает сна и возвращает в жестокую реальность

Вчера, 09:19Фаново

Всемирный день дочери-2021: самые нежные поздравления дочкам

Вчера, 09:05Психо

Гороскоп на неделю 25 апреля – 1 мая: все знаки зодиака

Вчера, 08:32Фаново

Вербное воскресенье-2021: поздравления в стихах и коротких смс

24 апреляФаново

Вербное воскресенье-2021: что ни в коем случае нельзя делать

24 апреляЗвездно

Фанаты в восторге от помолодевшей Пугачевой в белом: Какая красотка!

24 апреляФаново

Вербное воскресенье-2021: главные традиции и приметы дня

24 апреляЗвездно

Лучшие платья Оскара за всю историю: 10 нарядов с красной дорожки

24 апреляЗвездно

Обнаженка и убийства: смотрим новый клип MARUV Call 911, который фанаты назвали лучшим

24 апреляАфиша

Барбре Стрейзанд – 79: ТОП-5 фильмов с актрисой, которые хочется пересмотреть

24 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 24 апреля для всех знаков зодиака: Львы, ваша сексуальность сведет всех с ума!

23 апреляФаново

Лазарева суббота-2021: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

23 апреляПсихо

11 причин, почему вам нужно пойти к психологу

23 апреляЗвездно

Ольга Сумская ответила своей сестре на упреки из-за показухи в соцсетях

23 апреляЗвездно

Ольга Сумская похвасталась появлением дочери на красной дорожке в Москве

23 апреляВкусно

Пасха-2021: как покрасить яйца свеклой

Новости партнеров

Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Plus-size модель Эшли Грэхем показала фигуру в белье
Plus-size модель Эшли Грэхем показала фигуру в белье
Одинокая 38-летняя Булитко захотела дочь
Одинокая 38-летняя Булитко захотела дочь
Кароль похвасталась нереально дорогим платьем от Dolce&Gabbana
Кароль похвасталась нереально дорогим платьем от Dolce&Gabbana
Модный выход. Рианна показала, как стильно носить мини-юбку
Модный выход. Рианна показала, как стильно носить мини-юбку
ТОП-5 комедийных сериалов: посмотрите, не пожалеете
ТОП-5 комедийных сериалов: посмотрите, не пожалеете
Все девушки должны быть бездетными: вокалистка "ВИА Гры" Попова
Все девушки должны быть бездетными: вокалистка "ВИА Гры" Попова
Будет штормить. Магнитные бури в марте 2021 — прогноз
Будет штормить. Магнитные бури в марте 2021 — прогноз

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять