Оскар-2021: кто стал лучшими актером и актрисой второго плана
В каждой из номинаций за победу боролись по пять претендентов. Узнайте имена победителей
93-я церемония награждения главной кинопремией "Оскар" проходит в США (и частично в Европе), а Life Сегодня ведет ее текстовую трансляцию.
Итак, кто же стал очередными победителями и получил заветную статуэтку?
В номинации "Лучший актер второго плана" победил Даниэл Калуя ("Иуда и Черный Мессия"), а "Лучшей актрисой второго плана" стала Юн Ю Чжон ("Минари")
За победу в номинации "Лучшей актрисы второго плана" боролись:
- Мария Бакалова – "Борат 2"
- Гленн Клоуз – "Элегия Хиллбилли"
- Оливия Колман – "Отец"
- Аманда Сейфрид – "Манк"
На звание "Лучшего актера второго плана" претендовали:
- Саша Барон Коэн – "Суд над чикагской семеркой"
- Лесли Одом-младший – "Одна ночь в Майами"
- Пол Раджи – "Звук металла"
- Лакит Стэнфилд – "Иуда и Черный Мессия"
Напомним, большая часть церемонии "Оскар" проходит в Лос-Анджелесе на станции United Station железнодорожного вокзала города. Кроме этого, мероприятие проходит частично в Лондоне и Париже, откуда гости церемонии не смогли прилететь в США из-за пандемии COVID-19.
Узнайте, кто победил в номинации "Лучший анимационный фильм".
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное