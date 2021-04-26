Лучшая актриса и лучший актер: кто стал лауреатом премии Оскар-2021

В этом году за победу в обоих номинациях боролись по пять кинозвезд. Узнайте, кто же получил заветную статуэтку

В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония награждения кинопремией "Оскар". Она стала уникальной благодаря даже тому факту, что впервые знаменитые статуэтки вручают во время пандемии.

Life Сегодня внимательно следили за всеми событиями и вели текстовую трансляцию премии. И мы уже знаем, кто победил в двух главных номинациях!

"Лучшим актером" стал Энтони Хопкинс ("Отец") , а "Лучшей актрисой" – Фрэнсис Макдорманд ("Земля кочевников").

Фрэнсис Макдорманд и Энтони Хопкинс Фото: Скриншот из YouTube

Кроме Хопкинса за победу в номинации "Лучший актер" в этом году боролись покойный Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза"), Риз Ахмед ("Звук металла"), Гэри Олдмен ("Манк") и Стивен Ян ("Минари").

Среди номинанток на звание "Лучшей актрисы" кроме Макдорманд были Виола Дэвис ("Ма Рейни: Мать блюза"), Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины"), Кэри Маллиган ("Девушка, подающая надежды"), Андра Дэй ("Соединенные Штаты против Билли Холидэй").

Напомним, большая часть церемонии "Оскар" проходила в Лос-Анджелесе на станции United Station железнодорожного вокзала города. Кроме этого, мероприятие проходило частично в Лондоне и Париже, откуда гости церемонии не смогли прилететь в США из-за пандемии COVID-19.

Ведущими премии стали многие звезды Голливуда, среди которых: Брэд Питт, Харрисон Форд, Зендая, Холли Берри и многие другие. Одним из продюсеров церемонии в этом году выступил режиссер Стивен Содерберг, снявший в 2011 году судьбоносный фильм о пандемии "Заражение".

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