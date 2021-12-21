Как украсить стол на Рождество: Litkovskaya выпустили коллекцию за 7,5 тыс. грн

Украинский бренд Litkovskaya презентовал рождественскую линейку для дома, которая добавит атмосферы в ваш праздник. Также Катя Сильченко выпустила праздничную коллекцию.
В коллекцию "Приди ко мне, ангел" вошли четыре салфетки и ранер с ручной вышивкой из натурального льна. Цвет изделий Лилия Литковская оставила нейтральный, характерный для некрашеного льна.
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На салфетках вы найдете традиционные рождественские символы: Вифлеемская звезда, ангелы и вертеп. Все это несет особенно добрую и теплую атмосферу.
Также на изделиях есть цитаты "Приди ко мне, ангел". Это отсылка к песне Игоря Цимбровского "Приди, ангел", вдохновленной джазом, народной украинской музыкой и медитативными мелодиями. Еще эта композиция о вечных ценностях стала саундтреком и для коллекции Litkovskaya осень/зима – 2021. Такой набор можно подарить близкому человеку или купить себе – актуальность не потеряет никогда.
Цена рождественской коллекции на сайте бренда – от 3000 до 7600 грн.
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