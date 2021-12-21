Life
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🚷 Справа Порошенка 🍾 Підсумки року 2021 😷 Омікрон в Україні 🚀 Ультиматум Росії НАТО

Свята в Україні

Гід по подарункам 2022

Найкращі актори 2021

Шоу "Маска"-2

Новий рік 2022

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Як прикрасити стіл на Різдво: Litkovskaya випустили колекцію за 7,5 тис. грн

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
21 грудня, 10:39
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У лінійку увійшли серветки та ранер із ручною вишивкою з натурального льону
Українська дизайнерка Лілія Літковська представила різдвяну колекцію домашнього декору
Українська дизайнерка Лілія Літковська представила різдвяну колекцію домашнього декору / Фото: Колаж: Сьогодні

Український бренд Litkovskaya презентував різдвяну лінійку для дому, яка додасть атмосфери у ваше свято. Також Катя Сільченко випустила святкову колекцію.

У колекцію "Прийди до мене, янгол" увійшли чотири серветки та ранер з ручною вишивкою з натурального льону. Колір виробів Лілія Літковська залишила нейтральний, характерний для нефарбованого льону.

Реклама

Літковська випустила святкову колекцію для декору
Літковська випустила святкову колекцію для декору / Фото: litkovskaya.com

На серветках ви знайдете традиційні різдвяні символи: Віфлеємська зірка, ангели та вертеп. Все це несе особливо добру та теплу атмосферу.

Litkovskaya випустила святкову колекцію для декору
Litkovskaya випустила святкову колекцію для декору / Фото: litkovskaya.com

Реклама

Також на виробах є цитати "Прийди до мене, янгол". Це посилання на пісню Ігоря Цимбровського "Прийди, янгол", натхненну джазом, народною українською музикою та медитативними мелодіями. Ще ця композиція про вічні цінності стала саундтреком і для колекції Litkovskaya осінь/зима – 2021.

Такий набір можна подарувати близькій людині або купити собі – актуальність ніколи не втратить.

У колекцію "Прийди до мене, янгол" увійшли чотири серветки та ранер
У колекцію "Прийди до мене, янгол" увійшли чотири серветки та ранер / Фото: litkovskaya.com

Реклама

Ціна різдвяної колекції на сайті бренду – від 3000 до 7600 грн.

На серветках Litkovskaya ви знайдете традиційні різдвяні символи
На серветках Litkovskaya ви знайдете традиційні різдвяні символи / Фото: litkovskaya.com

Цитата "Прийди до мене, ангел" на серветках Litkovskaya – це посилання до пісні Ігоря Цимбровського "Прийди, ангел"
Цитата "Прийди до мене, ангел" на серветках Litkovskaya – це посилання до пісні Ігоря Цимбровського "Прийди, ангел" / Фото: litkovskaya.com

Також ви повинні побачити ялинкові іграшки Balenciaga вартістю 17 тис. грн .

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Новорічні лайфхаки
Як вибрати "свідомі" подарунки
Відкрити мішок
Pantone по-українськи
Наші у темі
Wishlist
Що подарувати на Новий рік та Різдво
Знайти класну ідею
Святкова психологія
Секрети емоцій, що дарує Святий Миколай
Зануритися у свято!
Рейтинг
Найкращі актори за версією The New York Times
1
Бенедикт Камбербетч Бенедикт Камбербетч
2
Крістен Стюарт Крістен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакін Фенікс Хоакін Фенікс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Хто ще увійшов до TOP-13
Зворотній відлік
До Нового року залишилось:
Готуємось разом
Під ялинку!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Найкращі фотозони столиці
Хочу оновити Instgram
Чек-лист грудня
Встигнути все до Нового року
Складаємо список
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Новорічний mood ​​​
А ви скучили за олів'є? Наталія Орейро — ТАК!
Лайфхак тижня
Як прикрасити страви до новорічного столу
Хакнути
Здорово
Дізнатися індекс маси свого тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Home alone
Будинок Кевіна можна орендувати
Скільки коштує житло Маккалістерів
Найдорожчий спецтопік
Шукаєш подарунки на Новий рік
Дорожче VS Дешевше
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
20 - 26 грудня
Читати гороскоп
Style X-File
Створюємо сучасний гардероб
Поради Даші Савіної
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти