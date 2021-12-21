Як прикрасити стіл на Різдво: Litkovskaya випустили колекцію за 7,5 тис. грн

Український бренд Litkovskaya презентував різдвяну лінійку для дому, яка додасть атмосфери у ваше свято. Також Катя Сільченко випустила святкову колекцію.
У колекцію "Прийди до мене, янгол" увійшли чотири серветки та ранер з ручною вишивкою з натурального льону. Колір виробів Лілія Літковська залишила нейтральний, характерний для нефарбованого льону.
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На серветках ви знайдете традиційні різдвяні символи: Віфлеємська зірка, ангели та вертеп. Все це несе особливо добру та теплу атмосферу.
Також на виробах є цитати "Прийди до мене, янгол". Це посилання на пісню Ігоря Цимбровського "Прийди, янгол", натхненну джазом, народною українською музикою та медитативними мелодіями. Ще ця композиція про вічні цінності стала саундтреком і для колекції Litkovskaya осінь/зима – 2021.
Такий набір можна подарувати близькій людині або купити собі – актуальність ніколи не втратить.
Ціна різдвяної колекції на сайті бренду – від 3000 до 7600 грн.
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