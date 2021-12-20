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Покупка дня: Катя Сильченко выпустила праздничную коллекцию обуви

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
20 декабря, 15:52
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В линейку вошли три пары босоножек в разных цветах, напоминающие новогодние украшения
Катя Сильченко представила праздничную коллекцию босоножек
Катя Сильченко представила праздничную коллекцию босоножек / Фото: Коллаж: Сегодня

Предновогодние сюрпризы продолжаются. На этот раз ловим подарки от основательницы марки The COAT Кати Сильченко. Дизайнер совместно с Kachorovska представила праздничную коллекцию обуви. Также не забудьте посмотреть елочные игрушки Balenciaga стоимостью 17 тыс. грн.

Новый шедевр – переиздание линейки Kate, уже успевшей полюбиться поклонникам. В праздничную капсулу вошли босоножки с абсолютно новой колодкой, которую разработали специально для этой коллекции.

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Катя Сильченко представила праздничную коллекцию босоножек
Катя Сильченко представила праздничную коллекцию босоножек / Фото: instagram.com/katyasilchenko

Наша коллаборация имеет такой успех, что мы решили не останавливаться и добавили еще несколько ICONIC моделей обуви в цвете розового золота, черного камня и pride palett. @alinakachorovska как ты там говоришь: "сотрудничество на высоких вибрациях".

– написала Кати Сильченко в своем Instagram.

Основательница марки The COAT представила праздничную коллекцию обуви, созданную вместе с брендом Kachorovska.
Основательница марки The COAT представила праздничную коллекцию обуви, созданную вместе с брендом Kachorovska. / Фото: instagram.com/katyasilchenko

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Доступны босоножки в двух вариациях и нескольких оттенках – черном, золотом и радужном. Все босоножки имеют круглые носки, тонкие ремешки и запоминающийся декор. Одна пара и вовсе напоминает новогоднее украшение. На создание рекламы дизайнеров вдохновил балет "Щелкунчик".

Катя Сильченко представила праздничную коллекцию босоножек
Катя Сильченко представила праздничную коллекцию босоножек / Фото: instagram.com/katyasilchenko

Купить босоножки от Кати Сильченко можно на официальном сайте бренда The COAT за 5 800 грн.

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Катя Сильченко представила праздничную коллекцию босоножек
Катя Сильченко представила праздничную коллекцию босоножек / Фото: instagram.com/katyasilchenko

Переиздание линейки Kate, которую уже успели полюбить поклонники.
Переиздание линейки Kate, которую уже успели полюбить поклонники. / Фото: instagram.com/katyasilchenko

Катя Сильченко представила праздничную коллекцию босоножек
Катя Сильченко представила праздничную коллекцию босоножек / Фото: instagram.com/katyasilchenko

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