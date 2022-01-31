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Тренды весны 2022 – леггинсы со штрипками: выбираем модные варианты для стильного лука на 14 февраля

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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31 января, 12:15
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Их можно сочетать как со спортивными образами, так и с классическими, на каблуках с массивным и маленьким верхом
Как носить леггинсы со штрипками в 2022 году
Как носить леггинсы со штрипками в 2022 году / Фото: Pinterest, instagram/hoskelsa

Говоря о главных трендах весны 2022 года, нельзя игнорировать леггинсы со штрипками, которые понемногу начали возвращаться в моду еще в конце 2020. Рассказываем, как правильно их носить и с чем сочетать, а также – где купить.

Уже весной 2022 мы увидим, как эта модель леггинсов завоюет женские сердца. И даже те, кто раньше пытался избегать не самой практичной вещи, теперь же, понимая, что элемент гардероба остается с нами вот уже не первый год, рискнут осуществить покупку.

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Топ-модель Эльза Хоск в леггинсах со штрипками
Топ-модель Эльза Хоск в леггинсах со штрипками / Фото: instagram/hoskelsa

История леггинсов со штрипками проста – сначала они были предназначены для зимних видов спорта и верховой езды, но постепенно перебрались в повседневную жизнь. Мировые знаменитости помогают тренду не терять популярность. Селебрити сочетают их как с массивным или спортивным верхом, так и в классических образах с каблуками.

Виктория Бекхэм в леггинсах со штрипками
Виктория Бекхэм в леггинсах со штрипками / Фото: Pinterest

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Леггинсы со штрипками станут отличным вариантом лука на День влюбленных 2022. Смотрите, как стильно их сочетать в повседневных и праздничных образах.

Как носить леггинсы со штрипками в 2022 году
Как носить леггинсы со штрипками в 2022 году / Фото: Pinterest

Как носить леггинсы со штрипками в 2022 году
Как носить леггинсы со штрипками в 2022 году / Фото: Pinterest

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Леггинсы со штрипками: где купить

Черные трикотажные леггинсы со штрипками VOVK за 690 грн
Черные трикотажные леггинсы со штрипками VOVK за 690 грн / Фото: vovk.com

Леггинсы со штрипками THE ATTICO за 16 576 грн
Леггинсы со штрипками THE ATTICO за 16 576 грн / Фото: symbol.ua

Легинсы базовой модели со штрипками MANGO за 999 грн
Легинсы базовой модели со штрипками MANGO за 999 грн / Фото: shop.mango.com/

Леггинсы коричневые бесшовные KACHOROVSKA за 799 грн
Леггинсы коричневые бесшовные KACHOROVSKA за 799 грн / Фото: kachorovska.com/

Леггинсы со штрипками ZARA за 750 грн
Леггинсы со штрипками ZARA за 750 грн / Фото: zara.com

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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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