Life
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⛔ Криваві "протести" 🔴 Розстріли в дніпрі 📋 Як підготуватися до НС 🔔 Загроза війни з Росією

Мотивація жити

Трендовий макіяж

Love Is...

Інклюзія у глянці

Тиждень від-кутюр

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Тренди весни 2022 – легінси зі штрипками: вибираємо модні варіанти для стильного луку на 14 лютого

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
31 січня, 12:15
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Їх можна поєднувати як зі спортивними образами, так і з класичними на підборах з масивним та маленьким верхом
Як носити легінси зі штрипками у 2022 році
Як носити легінси зі штрипками у 2022 році / Фото: Pinterest, instagram/hoskelsa

Говорячи про головні трендах весни 2022 року, не можна ігнорувати легінси зі штрипками, які потроху почали повертатися в моду ще наприкінці 2020 року. Розповідаємо, як правильно їх носити і з чим поєднувати, а також де купити.

Вже навесні 2022 року ми побачимо, як ця модель легінсів завоює жіночі серця. І навіть ті, хто раніше намагався уникати не найпрактичнішої речі, тепер же, розуміючи, що елемент гардеробу залишається з нами вже не перший рік, ризикнуть здійснити покупку.

Реклама

Топ-модель Ельза Хоск у легінсах зі штрипками
Топ-модель Ельза Хоск у легінсах зі штрипками / Фото: instagram/hoskelsa

Історія легінсів зі штрипками проста – спочатку вони були призначені для зимових видів спорту та верхової їзди, але поступово перебралися у повсякденне життя. Світові знаменитості допомагають тренду не втрачати популярність. Селебріті поєднують їх як з масивним або спортивним верхом, так і в класичних образах із підборами.

Вікторія Бекхем у легінсах зі штрипками
Вікторія Бекхем у легінсах зі штрипками / Фото: Pinterest

Реклама

Легінси зі штрипками стануть чудовим варіантом луку на День закоханих 2022. Дивіться, як стильно їх поєднувати у повсякденних та святкових образах.

Як носити легінси зі штрипками у 2022 році
Як носити легінси зі штрипками у 2022 році / Фото: Pinterest

Як носити легінси зі штрипками у 2022 році
Як носити легінси зі штрипками у 2022 році / Фото: Pinterest

Реклама

Легінси зі штрипками: де купити

Чорні трикотажні штани зі штрипками VOVK за 690 грн
Чорні трикотажні штани зі штрипками VOVK за 690 грн / Фото: vovk.com

/ Фото: symbol.ua

Легінси базової моделі із штрипками MANGO за 999 грн
Легінси базової моделі із штрипками MANGO за 999 грн / Фото: shop.mango.com/

Леггинсы коричневые бесшовные KACHOROVSKA за 799 грн
Леггинсы коричневые бесшовные KACHOROVSKA за 799 грн / Фото: kachorovska.com/

Легінси зі штрипками ZARA за 750 грн
Легінси зі штрипками ZARA за 750 грн / Фото: zara.com

Також не пропустіть: стрінги, що виглядають, повертаються в моду

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Куди поїхати на День закоханих
Дізнатись!
Жіночі історії
Неймовірні перемоги над хворобою
Не здавайся!
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
Doodle Сьогодні
31 січня. Джозеф Бреді. Цього дня 61 рік тому американський нейробіолог Джозеф Бреді відправив у перший космічний політ свого вихованця - шимпанзе Хема…
Історія дня - за хвилину
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Витрачаємо 1000 Зеленьского
Обираємо книгу місяця
Читатиму
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
New Generation
Кого слухатимемо в 2022 році
Оновити плейлист
Ніна і Ніна
Чи схожа онука Ніни Матвієнко на бабусю?
Більше фото
Здорово
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
31 січня — 6 лютого
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти