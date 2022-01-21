Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией 💥 Телефонные террористы 😷 Новая вспышка COVID-19 💼 Суд над Порошенко

Стиль Обамы

Чек-лист на январь

День влюбленных

Смеяться как Джим

Тренды 2022

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Только не это! Выглядывающие стринги возвращаются в моду

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 января, 10:17
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Далеко не каждая осмелится ходить в таком виде, но поддержавшие тенденцию, точно знают, зачем им это
"Китовый хвост" возвращается в моду
"Китовый хвост" возвращается в моду / Фото: Коллаж: Сегодня

Модные тренды прошлого возвращаются, к чему мы уже давно привыкли. Но некоторые из них вызывали вопросы как тогда, так продолжают делать это в 2022 году.

Один из самых популярных и даже скандальных трендов 90-х, выглядывающие из-под одежды стринги, снова возвращается. Теперь, благодаря Интернету, его назвали "китовым хвостом" и даже создали хештег #whaletail.

Реклама

Многие считают такой способ выражения в одежде не белее чем провокацией, другие же настроены более агрессивно и называют тенденцию дурным тоном и полной безвкусицей. Активно подвергся критике тренд в TikTok.

Белла Хадид показала, как правильно носить "китовый хвост"
Белла Хадид показала, как правильно носить "китовый хвост" / Фото: instagram.com/bellahadid

Самую большую популярность он приобрел в 1990-х и начале 2000-х. Поп-иконы своего времени, Бритни Спирс и Кристина Агилера, часто демонстрировали нижнее белье в своих сценических образах. А Джиллиан Андерсон "выкинула" то, что ей до сих пор вспоминают — пришла на вечеринку Vanity Fair 2001 в платье с обнаженной до копчика спиной, из-под которого вовсе не загадочно торчали черные стринги.

Реклама

Джиллиан Андерсон на вечеринке Vanity Fair, 2001
Джиллиан Андерсон на вечеринке Vanity Fair, 2001 / Фото: vogue.ua

Теперь же спорный тренд возрождается не только благодаря модницам, но и с легкой руки брендов. Это мы видели на весенне-летнем шоу Versace 2020, где Белла Хадид дефилировала в костюме с укороченным топом, из-под которого выглядывали стринги.

Джиллиан Андерсон на вечеринке Vanity Fair, 2001
Джиллиан Андерсон на вечеринке Vanity Fair, 2001 / Фото: vogue.ua

Реклама

Безусловно, этот тренд далеко не для всех понятен, еще меньше людей осмелятся его повторить. Но, если он существует, значит, кому-то это нужно. Ведь главная его задача — привлечь к себе внимание, и с ней он справляется идеально.

Также не пропустите: украинки создали коллекцию виртуальной одежды для H&M. Как ее купить и носить

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Just do it
Полезный совет на сегодня
Как сделать идеальное селфи
Узнать!
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
#человек_сего_дня
21 января. Джордж Маршалл. 65 лет назад президент США Гарри Трумэн назначил госсекретарем страны куратора ядерного проекта, будущего “спасителя” Европы - автора плана Маршалла…
На встречу с героем!
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Тратим 1000 Зеленского
Выбираем книгу месяца
Буду читать
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист
Нина и Нина
Похожа внучка Нины Матвиенко на бабушку?
Больше фото
Здорово
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
17 — 23 января
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять