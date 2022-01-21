Только не это! Выглядывающие стринги возвращаются в моду

Далеко не каждая осмелится ходить в таком виде, но поддержавшие тенденцию, точно знают, зачем им это

"Китовый хвост" возвращается в моду / Фото: Коллаж: Сегодня

Модные тренды прошлого возвращаются, к чему мы уже давно привыкли. Но некоторые из них вызывали вопросы как тогда, так продолжают делать это в 2022 году.

Один из самых популярных и даже скандальных трендов 90-х, выглядывающие из-под одежды стринги, снова возвращается. Теперь, благодаря Интернету, его назвали "китовым хвостом" и даже создали хештег #whaletail.

Реклама

Многие считают такой способ выражения в одежде не белее чем провокацией, другие же настроены более агрессивно и называют тенденцию дурным тоном и полной безвкусицей. Активно подвергся критике тренд в TikTok.

Белла Хадид показала, как правильно носить "китовый хвост" / Фото: instagram.com/bellahadid

Самую большую популярность он приобрел в 1990-х и начале 2000-х. Поп-иконы своего времени, Бритни Спирс и Кристина Агилера, часто демонстрировали нижнее белье в своих сценических образах. А Джиллиан Андерсон "выкинула" то, что ей до сих пор вспоминают — пришла на вечеринку Vanity Fair 2001 в платье с обнаженной до копчика спиной, из-под которого вовсе не загадочно торчали черные стринги.

Реклама

Джиллиан Андерсон на вечеринке Vanity Fair, 2001 / Фото: vogue.ua

Теперь же спорный тренд возрождается не только благодаря модницам, но и с легкой руки брендов. Это мы видели на весенне-летнем шоу Versace 2020, где Белла Хадид дефилировала в костюме с укороченным топом, из-под которого выглядывали стринги.

Джиллиан Андерсон на вечеринке Vanity Fair, 2001 / Фото: vogue.ua

Реклама

Безусловно, этот тренд далеко не для всех понятен, еще меньше людей осмелятся его повторить. Но, если он существует, значит, кому-то это нужно. Ведь главная его задача — привлечь к себе внимание, и с ней он справляется идеально.

Также не пропустите: украинки создали коллекцию виртуальной одежды для H&M. Как ее купить и носить