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Кейт Миддлтон, Джулия Робертс и другие звезды: смотрите лучшие образы 3-го дня Канн

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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20 мая, 13:45
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Смотрите, какие наряды знаменитости выбрали для третьего дня Каннского кинофестиваля 2022. Шикарные образы, элегантность, женственность и монархи
Герцогиня Кембриджская и многие голливудские звезды блистали на красной дорожке Канн
Герцогиня Кембриджская и многие голливудские звезды блистали на красной дорожке Канн / Фото: Коллаж: Сегодня

На Лазурном побережье Франции в самом разгаре проходит 75-й Каннский кинофестиваль. Знаменитости со всего мира прибывают на событие, чтобы представить новые картины. Мы рассматривали шикарные выходы звезд на открытии фестиваля. Сегодня мы выбрали самые яркие наряды третьего дня Канн.

Каждый год в Каннах появляется звезда, которой много везде – все презентации, все пресс-конференции, ежедневные красные дорожки и фотоколлы. В этом году самой фотографируемой и самой чаще появляющейся стала актриса Ева Лонгория.

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Интересно, что Ева не привезла свою работу, чтобы представить на суд жюри. Лонгория является послом косметического бренда L’Oreal и, скорее всего, отрабатывает рекламные контракты таким количеством выходом на одном из самых значимых событий.

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Затмить Еву смогла лишь королевская особа. Безусловно, появление Кейт Миддлтон в Каннах вызвало настоящий фурор. Кейт вместе с супругом принцем Уильямом прибыла на премьеру фильма Тома Круза "Топ Ган: Мэверик". Блистала герцогиня Кембриджская в элегантном черном платье с заниженной линией плеча, украшенной тонкой белой полоской.

Кейт Миддлтон в платье Roland Mouret и принц Уильям посетили премьеру фильма "Топ Ган: Мэверик", главную роль в котором сыграл Том Круз
Кейт Миддлтон в платье Roland Mouret и принц Уильям посетили премьеру фильма "Топ Ган: Мэверик", главную роль в котором сыграл Том Круз / Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон в платье Roland Mouret в Каннах
Кейт Миддлтон в платье Roland Mouret в Каннах / Фото: Getty Images

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Еще одним шикарным выходом стало появлении Джулии Робертс. Актриса отдала предпочтение черному смокингу Louis Vuitton и желтому бриллианту Chopard весом 100 карат. Энн Хэтэуэй появилась на красной дорожке Канн в Armani Privé с колье Bvlgari с синим бриллиантом весом 107,15 карата.

Смотрите лучшие образы с красной дорожки Канн-2022.

Джулия Робертс в Louis Vuitton
Джулия Робертс в Louis Vuitton / Фото: Getty Images

Ребекка Холл в Gucci
Ребекка Холл в Gucci / Фото: Getty Images

Энн Хэтэуэй в Armani Privé
Энн Хэтэуэй в Armani Privé / Фото: Getty Images

Айшвария Рай в Gaurav Gupta
Айшвария Рай в Gaurav Gupta / Фото: Getty Images

Дженнифер Коннелли в Louis Vuitton
Дженнифер Коннелли в Louis Vuitton / Фото: Getty Images

Алессандра Амбросио
Алессандра Амбросио / Фото: Getty Images

Дипика Падуконе в Louis Vuitton
Дипика Падуконе в Louis Vuitton

Смотрите: Doja Cat с золотыми сосками и с Сатурном на красной дорожке Billboard Music Awards 2022.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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