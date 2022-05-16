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Образ дня: Doja Cat с золотыми сосками и с Сатурном на красной дорожке Billboard Music Awards 2022

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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16 мая, 12:50
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Американское музыкальное издание Billboard наградило артистов за выдающиеся достижения в музыкальных чартах и при коммерческом продвижении их творчества
Образ Doja Cat на красной дорожке Billboard Music Awards 2022
Образ Doja Cat на красной дорожке Billboard Music Awards 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня ночью в Лас-Вегасе состоялась церемония награждения музыкальной премии Billboard Music Awards 2022. Самым ярким выходом стало появление рэперши Doja Cat. Артистка доказывает, что на красной дорожке ей просто нет равных.

Для своего эффектного выхода певица Doja Cat выбрала кутюрное платье Schiaparelli. Рискованное, но и в то же время элегантное корсетное платье черного цвета идеально подчеркнуло фигуру артистки.

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Doja Cat в кутюрном платье Schiaparelli
Doja Cat в кутюрном платье Schiaparelli

Особого внимания заслуживали детали образа – золотые накладки на соски Agent Provocateur, трендовые туфли-ноги и серьги-уши Schiaparelli.

Образ Doja Cat на красной дорожке Billboard Music Awards 2022
Образ Doja Cat на красной дорожке Billboard Music Awards 2022 / Фото: instagram.com/dojacat/

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В качестве аксессуара звезда выбрала сумочку в виде планеты Сатурн, что очень актуально в разгар ретроградного Меркурия.

Образ Doja Cat на красной дорожке Billboard Music Awards 2022
Образ Doja Cat на красной дорожке Billboard Music Awards 2022 / Фото: instagram.com/dojacat/

Сумка-Сатурн Doja Cat на красной дорожке Billboard Music Awards 2022
Сумка-Сатурн Doja Cat на красной дорожке Billboard Music Awards 2022 / Фото: instagram.com/dojacat/

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Туфли-ноги Schiaparelli
Туфли-ноги Schiaparelli / Фото: instagram.com/dojacat/

Рэперша не только эффектно появилась на церемонии, но и стала одной из самых номинированных артисток премии. Ее представили в 14 категориях. Больше было только у The Weeknd (17 номинаций).

Образ Doja Cat на красной дорожке Billboard Music Awards 2022
Образ Doja Cat на красной дорожке Billboard Music Awards 2022 / Фото: instagram.com/billboard

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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