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Кейт Міддлтон, Джулія Робертс та інші зірки: дивіться найкращі образи 3-го дня Канн

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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20 травня, 13:45
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Дивіться, яке вбрання знаменитості обрали для третього дня Канського кінофестивалю 2022. Шикарні образи, елегантність, жіночність та монархи
Герцогиня Кембриджська і багато голлівудських зірок блищали на червоній доріжці Канн
Герцогиня Кембриджська і багато голлівудських зірок блищали на червоній доріжці Канн / Фото: Колаж: Сьогодні

На Лазурному узбережжі Франції у розпалі 75-й Канський кінофестиваль. Знаменитості з усього світу прибувають на подію, щоб представити нові картини. Ми розглядали шикарні виходи зірок на відкритті фестивалю. Сьогодні ми вибрали найяскравіші вбрання третього дня Канн.

Щороку в Каннах з'являється зірка, якої багато скрізь – всі презентації, прес-конференції, щоденні червоні доріжки та фотоколи. Цього року найбільш фотографується та найчастіше з'являється актриса Єва Лонгорія.

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Цікаво, що Єва не привезла своєї роботи, щоб подати на суд журі. Лонгорія є послом косметичного бренду L'Oreal і, найімовірніше, відпрацьовує рекламні контракти такою кількістю виходів на одній із найзначніших подій.

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Затьмарити Єву змогла лише королівська особа. Безумовно, поява Кейт Міддлтон у Каннах викликала справжній фурор. Кейт разом із чоловіком принцом Вільямом прибула на прем'єру фільму Тома Круза "Топ Ган: Меверік". Блищала герцогиня Кембриджська в елегантній чорній сукні із приспущеною лінією плеча, прикрашеною тонкою білою смужкою.

Кейт Міддлтон у сукні Roland Mouret та принц Вільям відвідали прем'єру фільму "Топ Ган: Меверік", головну роль у якому зіграв Том Круз
Кейт Міддлтон у сукні Roland Mouret та принц Вільям відвідали прем'єру фільму "Топ Ган: Меверік", головну роль у якому зіграв Том Круз / Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон у сукні Roland Mouret у Каннах
Кейт Міддлтон у сукні Roland Mouret у Каннах / Фото: Getty Images

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Ще одним розкішним виходом стала поява Джулії Робертс. Актриса віддала перевагу чорному смокінгу Louis Vuitton та жовтому діаманту Chopard вагою 100 карат. Енн Хетеуей з'явилася на червоній доріжці Канн в Armani Privé з кольє Bvlgari із синім діамантом вагою 107,15 карата.

Дивіться найкращі образи із червоної доріжки Канн-2022.

Джулія Робертс в Louis Vuitton
Джулія Робертс в Louis Vuitton / Фото: Getty Images

Ребекка Холл в Gucci
Ребекка Холл в Gucci / Фото: Getty Images

Енн Хетеуей в Armani Privé
Енн Хетеуей в Armani Privé / Фото: Getty Images

Айшварія Рай у Gaurav Gupta
Айшварія Рай у Gaurav Gupta / Фото: Getty Images

Дженніфер Коннеллі у Louis Vuitton
Дженніфер Коннеллі у Louis Vuitton / Фото: Getty Images

Алессандра Амбросіо
Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

Діпіка Падуконе в Louis Vuitton
Діпіка Падуконе в Louis Vuitton

Дивіться: Doja Cat із золотими сосками та із Сатурном на червоній доріжці Billboard Music Awards 2022.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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