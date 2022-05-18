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Смотрите: самые яркие наряды на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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18 мая, 10:54
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Ева Лонгория, Джулианна Мур, "Мисс Франция-2021" и многие другие звездные гости прибыли на открытие 75-го Каннского кинофестиваля. Смотрите фото с красной дорожки
Самые эффектные выходы звезд на красной дорожке в первый день Канн
Самые эффектные выходы звезд на красной дорожке в первый день Канн / Фото: Коллаж: Сегодня

Вчера вечером во Франции на Лазурном берегу состоялась церемония открытия 75-го Каннского международного кинофестиваля.

В этом году событие открыл президент Украины Владимир Зеленский, который обратился к звездным гостям по видеосвязи. Речь президента Украины стала сюрпризом для многих, так как его не анонсировали заранее. Зал приветствовал Зеленского стоя.

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Мы же рассматриваем самые эффектные наряды с красной дорожки. Так, Ева Лонгория прибыла в Канны в качестве амбассадора бренда L’Oréal. Для своего выхода 47-летняя актриса выбрала полупрозрачное черное платье Alberta Ferretti с рюшами.

Ева Лонгория
Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Дипика Падуконе решила поддержать родную Индию, прибыв на красную дорожку в сари. Актриса Ребекка Холл выбрала яркое красно-розовое платье Gucci.

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Дипика Падуконе и Ребекка Холл
Дипика Падуконе и Ребекка Холл / Фото: Getty Images

Рыжеволосая красотка Джулианна Мур выбрала для открытия кинофестиваля платье Bottega Veneta из черного атласа с глубоким декольте. Дополнила образ она колье из изумрудов.

Джулианна Мур
Джулианна Мур / Фото: Getty Images

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24-летняя Амандин Пети, которая в 2021 году стала "Мисс Франция", прибыла на набережную Круазетт в короне. Девушка выбрала корсетное платье в греческом стиле мятного оттенка от кутюрного бренда Rami Al Ali.

Амандин Пети
Амандин Пети / Фото: Getty Images

Смотрите эффектные выходы звезд в Каннах.

Диди Стоун в Roberto Cavalli
Диди Стоун в Roberto Cavalli / Фото: Getty Images

Мерьем Узерли в Yanina Couture
Мерьем Узерли в Yanina Couture / Фото: Getty Images

Росси Де Пальма в Saint Laurent и Boucheron
Росси Де Пальма в Saint Laurent и Boucheron / Фото: Getty Images

Лашана Линч в Fendi
Лашана Линч в Fendi / Фото: Getty Images

Кэтрин Лэнгфорд в Prada
Кэтрин Лэнгфорд в Prada / Фото: Getty Images

Виржини Эфира в Saint Laurent
Виржини Эфира в Saint Laurent / Фото: Getty Images

Немецкая актриса Эмилия Шюле выбрала белое платье, которое напоминало комбинезон со шлейфом
Немецкая актриса Эмилия Шюле выбрала белое платье, которое напоминало комбинезон со шлейфом / Фото: Getty Images

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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