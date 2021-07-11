Котіяр у денімі, а Деньов в оксамиті: найдивніше вбрання п'ятого вечора в Каннах (фото)

Вчора на Каннському кінофестивалі відбулася прем'єра декількох фільмів. Дивіться, у чому прийшли світові знаменитості

Вбрання з червоної доріжки п'ятого дня Каннського кінофестивалю / Фото: Getty Images

74-й Каннський кінофестиваль урочисто відкрився 6 липня. Ми вже побачили багато луків знаменитостей, які прибули на Лазурний Берег, та повірте, суконь у зірок ще дуже багато. Сьогодні пропонуємо подивитися найяскравіші й трохи дивні образи з червоної доріжки на п'ятий день фестивалю.

Минулого вечора відбулася прем'єра драми "День прапора", картин "За життя" і "Купе номер 6". Головними зірками були Катрін Деньов і Маріон Котіяр. Перша прийшла на івент у чорній оксамитовій сукні вільного крою і з жовтим клатчем.

Катрін Деньов на Каннському кінофестивалі / Фото: Getty Images

Друга вирішила повернути моду на сукні з деніму (але нині не 2005 рік).

Маріон Котіяр у джинсовому сукні на червоній доріжці в Каннах / Фото: Getty Images

Ванесса Параді недалеко відкотилася від Котіяр і вдягла схожу сукню притлумленого рожевого відтінку, теж із візерунками.

Ванесса Параді в Каннах / Фото: Getty Images

Модель і акторка Тейлор Гілл епатувала публіку і наділа "голу" сукню з відкритою спиною. Загалом, і без вирізу все добре видно.

Тейлор Гілл в "голій" сукні / Фото: Getty Images

Аня Рубік – принцеса готів. Наша фаворитка!

Аня Рубік на червоній доріжці Каннського кінофестивалю / Фото: Getty Images

Шон Пенн з'явився на червоній доріжці в компанії своєї дочки Ділан. Дует у чорному.

Шон Пенн з дочкою / Фото: Getty Images

Режисер і продюсер Спайк Лі вибрав для вечора чорно-білий костюм, щоб гармоніювати зі своєю супутницею.

Спайк Лі вибрав чорно-білий костюм для червоної доріжки / Фото: Getty Images

Рамзі Бедіа і репер Joeystarr – приклад вдалого поєднання класики і яскравих рішень. Хоча колір фуксії трохи зливається з червоним кольором килиму.

Актор Рамзі Бедіа і репер Joeystarr / Фото: Getty Images

Акторка Мелані Лоран, актор Тахар Рахім і співачка Мілен Фармер з'явилися красиво. Як то кажуть, "Червоне – то любов, а чорне – то журба".

Співачка Мілен Фармер, актор Тахар Рахім і акторка Мелані Лоран / Фото: Getty Images

У кольорі курчати прийшла акторка Бланка Бланко, відома своїми специфічними уподобаннями щодо вибору одягу.

Акторка Бланка Бланко в Каннах / Фото: Getty Images

Розкішна сукня Елізабет Салсер – як привіт з 80-х. Мило, але чогось не вистачає.

Актриса Елізабет Салсер / Фото: Getty Images

Режисер Олівер Стоун консервативний – він позував у синьому костюмі з метеликом.

Кінорежисер Олівер Стоун на прем'єрі "День прапора" / Фото: Getty Images

Фотомодель і акторка Вікторія Сільвстедт прийшла на Каннський кінофестиваль в образі випускниці. Дуже романтичний аутфіт.

Акторка і модель Вікторія Сільвстедт / Фото: Getty Images

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