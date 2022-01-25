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Синдром Моники? Кортни Кокс выпустит средства для уборки дома

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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25 января, 14:05
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Новый бренд актрисы создает бытовые товары для дома и уборки, учитывая необходимость ухаживать за кожей
Кортни Кокс создала бренд товаров для дома
Кортни Кокс создала бренд товаров для дома / Фото: Коллаж: Сегодня

Вслед за Гвинет Пэлтроу и ее свечей "Руки прочь от моей вагины", Кортни Кокс, известная по роли Моники Геллер в популярном ситкоме "Друзья", делает свой первый предпринимательский начинание с дебютом домашнего бренда Homecourt, запуск которого состоится в среду, 27 января, пишет WWD.

Бренд использует косметический подход к продуктам, которые традиционно относятся к категории товаров для дома, таким как мыло для посуды и спреи для поверхностей, изготовленным из ингредиентов для ухода за кожей и изысканных ароматов, а также к другим косметическим продуктам, таким как лосьон для рук.

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Мы решили создать косметическую линию для дома. Я одержима дизайном и своим домом, и я хочу, чтобы дом пах так, чтобы самой мне хотелось носить этот аромат.

— объяснила Кокс.

Новый бренд актрисы создаст товары для дома, учитывая уход за кожей с учетом ухода за кожей Homecourt
Новый бренд актрисы создаст товары для дома, учитывая уход за кожей с учетом ухода за кожей Homecourt / Фото: wwd

Кокс объединилась в коллаборации с бывшим сотрудником WWD и соучредителем Nécessaire Ником Аксельродом-Велком и бывшим руководителем отдела маркетинга Viktor & Rolf Сарой Янке, чтобы создать Homecourt.

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Первоначально Homecourt запускает три продукта: средство для мытья рук, средство для мытья посуды и средство для чистки поверхностей. Лосьон для рук и дезодорант для свечей и комнат — дебютируют в марте.

Процесс разработки продуктов был в значительной степени сосредоточен на создании четырех нишевых ароматов, разработанных парфюмерами Givaudan и Robertet, чтобы придать продуктам изысканный запах. Это ароматы "Steed Rose", "Neroli Leaf", "Cipres Mint" и "Cece" — фирменный аромат Кокс. Аромат актрисы смешивается с нотами кардамона из Гватемалы, сушеных листьев мате, корицы из Шри-Ланки, масла индонезийского пачули и других ингредиентов.

Я использую два масла и один парфюм и смешиваю их вместе. У нас невероятная парфюмерия, Givaudan и Robertet. Они придумали именно то, что мы отправили им в качестве образцов, и было здорово, что мы смогли это сделать, потому что откуда вы знаете, что есть три разных аромата и масла, в которых так много других вещей? Они проделали отличную работу, воссоздав мой личный аромат.

— рассказала Кокс о своем фирменном аромате.

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Для таких продуктов как мыло для мытья посуды и рук, компания Homecourt стремилась создать формулы, ориентированные на уход за кожей, чтобы сделать процесс мытья посуды или уборки более приятным и полезным. Мыло для посуды смешивается с глицерином для увлажнения кожи, а средство для мытья рук смешивается с аргановым маслом и экстрактом цветков австралийского гибискуса для увлажнения. Вся линия Homecourt также протестирована дерматологами.

Я не хочу сказать, что Homecourt превращает уборку в приятный ритуал, потому что никто ее не любит, и мы бы солгали вам, сказав, что наши средства перевернут ваш быт в сказку. Но цель бренда — сделать эти моменты лучше и саму идею ухода за своим пространством более приятной.

— говорится в анонсе.

Homecourt стремится создавать экологически чистые продукты, которые производятся и упаковываются с соблюдением принципов устойчивого развития. Упаковка продуктов также полностью изготовлена ​​из перерабатываемых материалов, а многие ингредиенты получены из экологически чистых источников.

Цены на товары варьируются от 20 до 50 долларов (от 500 до 1400 грн).

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Елена Мело Тсина
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