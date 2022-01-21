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"Руки прочь от моей вагины": Гвинет Пэлтроу выпустила свечу за 2 тыс. грн

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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21 января, 16:03
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Вслед за "Это пахнет, как моя вагина" и "Это пахнет, как мой оргазм", бренд актрисы выпустил новый продукт
Гвинет Пэлтроу презентовала еще одну свечу
Гвинет Пэлтроу презентовала еще одну свечу / Фото: Коллаж: Сегодня

Порой за неоднозначными действиями отдельного человека или даже группы людей скрывается вполне глубокий смысл. Так было с активистами, обустроившими салон красоты в музее Ван Гога в Амстердаме, и так происходит с новой свечей от Гвинет Пэлтроу с интригующим названием, рассказывает Page Six.

49-летняя Гвинет Пэлтроу, актриса и основательница бренда Goop, презентовала свечу "Руки прочь от моей вагины". Ее аромат был создан в сотрудничестве с парфюмером Heretic Дугласом Литтлом.

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Аромат произведения состоит из нот кокосового молока, дамасской розы, сырой ванили, кипариса хиноки и оттенков поджаренного какао. Цена свечи – $ 75 (2100 грн) на сайте бренда.

Гвинет Пэлтроу посвятила свечу делу Роу против Уэйда — решению Верховного Суда США, разрешающему женщине по ее собственному желанию прервать беременность до тех пор, пока плод не станет жизнеспособным. Компания обещает пожертвовать $ 25 (700 грн) от продажи каждой свечи проекту репродуктивной свободы Фонда ACLU до 1-го июля или пока свечи не будет распроданы.

Гвинет Пэлтроу презентовала еще одну свечу
Гвинет Пэлтроу презентовала еще одну свечу / Фото: instagram.com/gwynethpaltrow

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Слово "вагина" обладает огромной силой. И все же постоянно приходится говорить: "Руки прочь". Руки прочь от наших вагин в любом контексте, где они не приглашены. Ваши репродуктивные органы — ваш выбор.

— написала Гвинет Пэлтроу в своем Instagram.

Гвинет Пэлтроу презентовала еще одну свечу
Гвинет Пэлтроу презентовала еще одну свечу / Фото: instagram.com/gwynethpaltrow

Новая свеча звезды "Руки прочь от моей вагины" — это продолжение серии знаменитых свечей Goop на тему вульвы. Ранее компания выпускала свечи с не менее экстравагантными названиями "Это пахнет, как моя вагина" и "Это пахнет, как мой оргазм".

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Ранее мы писали: свеча с запахом вагины Гвинет Пэлтроу взорвалась в гостиной британки

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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