Синдром Моніки? Кортні Кокс випустить засоби для прибирання будинку

Новий бренд актриси створює побутові товари для дому та прибирання, враховуючи необхідність доглядати шкіру

Кортни Кокс создала бренд товаров для дома / Фото: Колаж: Сьогодні

Слідом за Гвінет Пелтроу та її свічок "Руки геть від моєї вагіни", Кортні Кокс, відома за роль Моніки Геллер у популярному ситкомі "Друзі", робить свій перший підприємницький почин з дебютом домашнього бренду Homecourt, запуск якого відбудеться в середу, 27 січня, пише WWD.

Бренд використовує косметичний підхід до продуктів, які традиційно відносяться до категорії товарів для дому, таких як мило для посуду та спреї для поверхонь, виготовлених з інгредієнтів для догляду за шкірою та вишуканих ароматів, а також до інших косметичних продуктів, таких як лосьйон для рук.

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Ми вирішили створити косметичну лінію для дому. Я одержима дизайном і своїм будинком, і я хочу, щоб будинок пахнув так, щоб самій мені хотілося носити цей аромат.

— пояснила Кокс.

Новий бренд актриси створить товари для дому з огляду на догляд за шкірою з урахуванням догляду за шкірою Homecourt / Фото: wwd

Кокс об'єдналася у колаборації з колишнім співробітником WWD та співзасновником Nécessaire Ніком Аксельродом-Велком та колишнім керівником відділу маркетингу Viktor & Rolf Сарою Янке, щоб створити Homecourt.

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Спочатку Homecourt запускає три продукти: засіб для миття рук, засіб для миття посуду та засіб для чищення поверхонь. Лосьйон для рук та дезодорант для свічок та кімнат — дебютують у березні.

Процес розробки продуктів був зосереджений на створенні чотирьох нішевих ароматів, розроблених парфумерами Givaudan і Robertet, щоб надати продуктам вишуканий запах. Це аромати "Steed Rose", "Neroli Leaf", "Cipres Mint" та "Cece" — фірмовий аромат Кокс. Аромат акторки змішується з нотами кардамону з Гватемали, сушеного листя мате, кориці зі Шрі-Ланки, олії індонезійської пачулі та інших інгредієнтів.

Я використовую дві олії та один парфум і змішую їх разом. У нас неймовірна парфумерія, Givaudan та Robertet. Вони придумали саме те, що ми відправили їм як зразки, і було чудово, що ми змогли це зробити, тому що звідки ви знаєте, що є три різні аромати та масла, в яких так багато інших речей? Вони виконали чудову роботу, відтворивши мій особистий аромат.

— розповіла Кокс про свій фірмовий аромат.

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Для таких продуктів як мило для миття посуду та рук, Homecourt прагнули створити формули, орієнтовані на догляд за шкірою, щоб зробити процес миття посуду або прибирання приємнішим і кориснішим. Мило для посуду змішується з гліцерином для зволоження шкіри, а засіб для миття рук змішується з аргановим маслом та екстрактом квіток австралійського гібіскусу для зволоження. Уся лінія Homecourt також протестована дерматологами.

Я не хочу сказати, що Homecourt перетворює прибирання на приємний ритуал, тому що ніхто його не любить, і ми б збрехали вам, сказавши, що наші товари перевернуть ваш побут на казку. Але мета бренду — зробити ці моменти кращими і саму ідею догляду за своїм простором приємнішою.

— йдеться в анонсі.

Homecourt прагне створювати екологічно чисті продукти, які виробляються та упаковуються з дотриманням принципів сталого розвитку. Упаковка продуктів також повністю виготовлена ​​з матеріалів, що переробляються, а багато інгредієнтів отримані з екологічно чистих джерел.

Ціни на товари варіюються від 20 до 50 доларів (від 500 до 1400 грн).

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