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Смотрите: новые мужские Birkenstock в коллаборации с Dior

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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24 января, 15:53
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Новые мужские сабо представлены в 4 цветах и выполнены в двух материалах – фетре и коже ягненка
Новая модель Birkenstock в коллаборации с Dior
Новая модель Birkenstock в коллаборации с Dior / Фото: dior.com

Недавно Неделя моды показала, как должен выглядеть мужчина по версии Dolce & Gabbana. А на показе Dior стало ясно, что этот бренд вкладывает в смысл "стильный мужской лук".

Все заметили новую модель классических Birkenstock, которую до этого нигде не анонсировали. Это идеальная коллаборация зимы 2022.

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Новая модель Birkenstock в коллаборации с Dior
Новая модель Birkenstock в коллаборации с Dior / Фото: dior.com

Новая модель Birkenstock в коллаборации с Dior
Новая модель Birkenstock в коллаборации с Dior / Фото: dior.com

За основу сабо взяли Birkenstock Tokio, классическую модель. Новая пара изготовлена в двух вариантах – фетре и коже ягненка и представлена в четырех цветах: беж, серый, слоновая кость и молочный шоколад. Серые также есть в принтированном варианте.

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Новая модель Birkenstock в коллаборации с Dior
Новая модель Birkenstock в коллаборации с Dior / Фото: dior.com

Новая модель Birkenstock в коллаборации с Dior
Новая модель Birkenstock в коллаборации с Dior / Фото: dior.com

Ремешок и стелька сабо украшены логотипом Dior, а на подошве выполнены теснения монограмм обоих брендов. Новая пара коллекции изготовлена с более устойчивым к повреждениям мысом.

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Новая пара Dior выполнена с более устойчивым к повреждениям мысом.
Новая пара Dior выполнена с более устойчивым к повреждениям мысом. / Фото: dior.com

К сожалению, пока нет информации, когда Birkenstock x Dior поступит в продажу и какова будет их цена. Ссылаясь на предыдущие коллекции, можно полагать, что сабо будут стоять около 30 тыс. грн.

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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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