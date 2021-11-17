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Как выбрать модные и теплые колготки – советы стилиста

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
17 ноября, 16:20
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Как правильно выбрать колготы, чтобы в зимний период выглядеть на все 100%. Читайте в материале советы стилиста
Модные колготки сезона осень-зима 2021
Модные колготки сезона осень-зима 2021 / Фото: Pinterest, unsplash.com

Мороз и холодная погода – не повод отказаться юбок и платьев. Осенняя пора считается одной из самых идеальных для того, чтобы сделать крутые фото для Instagram на свой смартфон. И ненастье тому не помеха.

Главным же дополнением к любимым платья являются колготки. Как правильно их выбрать выяснили в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич.

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Какие колготки в моде и какие выбрать

"Можете отдать предпочтение прочным колготам из микрофибры, которые маркируются DEN Если мы говорим о зиме, то лучше выбирать от 100 до 250 DEN. Не менее актуальными считаются котоновые колготы", – советует стилист Ирэна Винцюк.

Второе, на что стоит обратить внимание – это цвет. Посмотрите, каких оттенков в вашем гардеробе больше, если темных – беспроигрышный вариант для вас – черные колготки. Если вы хотите удлинить свой силуэт – создавайте монолуки, то есть подбирайте колготы в тон одежды.

Цветные колготки – безусловно тренд, но их нужно правильно подбирать. К примеру, они должны дополнять принт или какой-то оттенок в вашем образе. Кроме того, колготы могут быть ярким акцентом в вашем однотонном образе. А еще их можно подбирать в тон обуви.

Цветные колготки осень-зима 2021
Цветные колготки осень-зима 2021 / Фото: freepik.com

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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