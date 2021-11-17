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СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Як вибрати модні та теплі колготки – поради стиліста

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
17 листопада, 16:20
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Як правильно вибрати колготи, щоб у зимовий період виглядати на всі 100%. Читайте у матеріалі поради стиліста
Модні колготки сезону осінь-зима 2021
Модні колготки сезону осінь-зима 2021 / Фото: Pinterest, unsplash.com

Мороз та холодна погода – не привід відмовитися від спідниць та суконь. Осіння пора вважається однією з найбільш ідеальних для того, щоб зробити круті фото для Instagram на свій смартфон. І негода тому не перешкода.

Головним доповненням до улюблених суконь є колготки. Як правильно їх обрати з'ясували у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" Лілія Ребрик та Анатолій Анатолич.

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Які колготки в моді та які вибрати

"Можете віддати перевагу міцним колготам із мікрофібри, які маркуються DEN Якщо ми говоримо про зиму, краще вибирати від 100 до 250 DEN. Не менш актуальними вважаються котонові колготи", – радить стиліст Ірена Вінцюк.

Друге, на що варто звернути увагу – це колір. Подивіться, яких відтінків у вашому гардеробі більше, якщо темних безпрограшний варіант для вас чорні колготки . Якщо ви хочете подовжити свій силует – створюйте монолуки, тобто підбирайте колготи в тон одягу.

Кольорові колготки – Безумовно тренд, але їх потрібно правильно підбирати. Наприклад, вони повинні доповнювати принт або якийсь відтінок у вашому образі. Крім того, колготи можуть бути яскравим акцентом у вашому однотонному образі. А ще їх можна підбирати в тон взуття.

Кольорові колготки осінь-зима 2021
Кольорові колготки осінь-зима 2021 / Фото: freepik.com

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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