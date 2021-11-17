Як вибрати модні та теплі колготки – поради стиліста

Як правильно вибрати колготи, щоб у зимовий період виглядати на всі 100%. Читайте у матеріалі поради стиліста

Модні колготки сезону осінь-зима 2021 / Фото: Pinterest, unsplash.com

Мороз та холодна погода – не привід відмовитися від спідниць та суконь. Осіння пора вважається однією з найбільш ідеальних для того, щоб зробити круті фото для Instagram на свій смартфон. І негода тому не перешкода.

Головним доповненням до улюблених суконь є колготки. Як правильно їх обрати з'ясували у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" Лілія Ребрик та Анатолій Анатолич.

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Які колготки в моді та які вибрати

"Можете віддати перевагу міцним колготам із мікрофібри, які маркуються DEN ​ Якщо ми говоримо про зиму, краще вибирати від 100 до 250 DEN. Не менш актуальними вважаються котонові колготи", – радить стиліст Ірена Вінцюк.

​ Друге, на що варто звернути увагу – це колір. Подивіться, яких відтінків у вашому гардеробі більше, якщо темних безпрограшний варіант для вас чорні колготки . Якщо ви хочете подовжити свій силует – створюйте монолуки, тобто підбирайте колготи в тон одягу.

​ Кольорові колготки – Безумовно тренд, але їх потрібно правильно підбирати. Наприклад, вони повинні доповнювати принт або якийсь відтінок у вашому образі. Крім того, колготи можуть бути яскравим акцентом у вашому однотонному образі. А ще їх можна підбирати в тон взуття.

Кольорові колготки осінь-зима 2021 / Фото: freepik.com

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