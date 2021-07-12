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Все обсуждают: Белла Хадид надела самое красивое платье в истории Каннского кинофестиваля (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
12 июля, 08:35
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Супермодель появилась на премьере фильма "Три этажа" в черном платье с открытой грудью и украшением в виде легких, усеянных стразами
Белла Хадид в платье Schiaparelli на красной дорожке Канн
Белла Хадид в платье Schiaparelli на красной дорожке Канн / Фото: Getty Images

24-летняя супермодель Белла Хадид минувшим вечером впечатлила публику своим появлением на красной дорожке Каннского кинофестиваля-2021, где ранее Марион Котийяр позировала в платье из денима.

Хадид появилась на премьере картины "Три этажа" в кутюрном платье из коллекции Schiaparelli осень-зима 2021/22.

Наряд Беллы действительно очаровывает – это черное платье с открытой грудью и длинными рукавами, дополненное украшением в виде легких, украшенных драгоценными камнями.

Белла Хадид в платье Schiaparelli в Каннах
Белла Хадид в платье Schiaparelli в Каннах / Фото: Getty Images

Белла Хадид красовалась на ковровой дорожке с эффектным макияжем, ее волосы были собраны в высокий пучок. Модель дополнила образ большими рубиновыми серьгами-подвесками и рубиновым кольцом.

Это последнее из ряда впечатляющих образов, которые Хадид представила на красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля. На прошлой неделе она повторила старый лук Наоми Кэмпбелл – это винтажное белое платье от Жан-Поля Готье с прозрачным черным шлейфом и завязками на шее.

Белла Хадид в платье Jean Paul Gaultier
Белла Хадид в платье Jean Paul Gaultier / Фото: Getty Images

А вот, как в этом платье выглядела Наоми.

Наоми Кэмпбелл в платье Jean Paul Gaultier / Фото: Vogue

Ранее мы обсуждали 5 самых странных нарядов с красной дорожки Каннского кинофестиваля.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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У группы "ВИА Гра" было много красивых песен и красивая картинка, но за ней стоит много боли. Мне искренне жаль, что все это со всеми нами произошло.

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