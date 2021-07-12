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Шикарні Хаєк, Джилленхол і Хадід: огляд найкращих луків шостого дня в Каннах-2021 (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
12 липня, 12:42
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У шостий день Каннського кінофестивалю акторки обрали розкішні вечірні сукні від іменитих брендів – дивимося фото
Найкращі вбрання шостого дня Каннського кінофестивалю
Найкращі вбрання шостого дня Каннського кінофестивалю / Фото: Getty Images

Шостий день Каннського кінофестивалю був багатий на розкішні сукні. На червоній килимовій доріжці всіх перевершила модель Белла Хадід, яка одягла вбрання Schiaparelli з відвертим вирізом і золотими бронхами. Але давайте подивимося й на інші не менш вишукані луки селебрітіс.

Белла Хадід в сукні Schiaparelli
Белла Хадід в сукні Schiaparelli / Фото: Getty Images

Сальма Хаєк і Меггі Джилленхол продемонстрували гламурні образи на церемонії вручення нагороди Kering Women In Motion Awards в рамках 74-го Каннського фестивалю.

52-річна Хаєк позувала перед камерами в синій сукні з паєток від Gucci.

Акторка Сальма Хаєк
Акторка Сальма Хаєк / Фото: Getty Images

А Меггі Джилленхол красувалася у фантастичному вбранні від Celine.

Актриса Меггі Джилленхол
Актриса Меггі Джилленхол / Фото: Getty Images

Супермодель Тейлор Гілл минулого вечора показала аутфіт Etro – білий короткий топ в поєднанні із зеленою пишною спідницею.


Тейлор Гілл в Etro
Тейлор Гілл в Etro / Фото: Getty Images

Австралійська акторка Мелісса Джордж одягла пильно-бузкову сукню на одне плече від Dior.

Мелісса Джордж в Diоr
Мелісса Джордж в Diоr / Фото: Getty Images

Вікторія Сільвстедт теж обрала рожевий відтінок – на ній вбрання Danilo Forestieri з відкритими плечима.

Вікторія Сільвстедт в Danilo Forestieri
Вікторія Сільвстедт в Danilo Forestieri / Фото: Getty Images

Інфлюенсер Каміла Коельо прибула на килимову доріжку в неймовірній білій сукні зі шлейфом від Nicolas Jebran.

Каміла Коельо в Каннах
Каміла Коельо в Каннах / Фото: Getty Images

Модель і світська левиця Леді Вікторія Фредеріка Ізабелла Герві – в блискучому образі від дизайнера JAD ADAM. Суміш білого і золотого.

Леді Вікторія Фредеріка Ізабелла Герві
Леді Вікторія Фредеріка Ізабелла Герві / Фото: Getty Images

Раніше ми обговорювали найдивніші вбрання п'ятого вечора на Каннському кінофестивалі.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Канни-2021: Белла Хадід у сукні з намистом-легенями Schiaparelli
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