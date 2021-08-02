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Елена Зеленская в элегантном синем платье появилась на презентации

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
2 августа, 18:55
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Первая леди Украины рассказала, что проведет саммит накануне 30-й годовщины независимости Украины
Первая леди Украины Елена Зеленская
Первая леди Украины Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская, которая ранее повторила свой образ с Книжного Арсенала, опубликовала в своем Instagram несколько фото с презентации, где представила новый проект. На снимках первая леди Украины позирует в элегантном приталенном синем платье с ассиметричным вырезом. Образ она дополнила аккуратным низким пучком, естественным макияжем и жемчужными серьгами.

По инициативе первой леди, 23 августа, накануне 30-й годовщины независимости Украины, пройдет саммит первых леди и джентльменов под названием "Мягкая сила в новой реальности". Главная задача форума – ознакомиться с гуманитарными проектами первых леди и джентльменов, объединиться чтобы найти эффективные инструменты в преодолении разных кризисов, среди которых и пандемия COVID-19.

Результатом проекта должно стать создание международной платформы для обмена опытом между разными странами.

Этот форум – о нас с вами, о людях и о новых проблемах, которые обострились из-за пандемии и которые требуют новых решений уже сейчас, — написала Елена Зеленская.

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Ранее мы рассказывали, что Елена Зеленская появилась в брючном костюме одного из самых трендовых оттенков года.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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