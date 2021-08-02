Елена Зеленская в элегантном синем платье появилась на презентации

Первая леди Украины рассказала, что проведет саммит накануне 30-й годовщины независимости Украины

Первая леди Украины Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская, которая ранее повторила свой образ с Книжного Арсенала, опубликовала в своем Instagram несколько фото с презентации, где представила новый проект. На снимках первая леди Украины позирует в элегантном приталенном синем платье с ассиметричным вырезом. Образ она дополнила аккуратным низким пучком, естественным макияжем и жемчужными серьгами.

По инициативе первой леди, 23 августа, накануне 30-й годовщины независимости Украины, пройдет саммит первых леди и джентльменов под названием "Мягкая сила в новой реальности". Главная задача форума – ознакомиться с гуманитарными проектами первых леди и джентльменов, объединиться чтобы найти эффективные инструменты в преодолении разных кризисов, среди которых и пандемия COVID-19.

Результатом проекта должно стать создание международной платформы для обмена опытом между разными странами.

Этот форум – о нас с вами, о людях и о новых проблемах, которые обострились из-за пандемии и которые требуют новых решений уже сейчас, — написала Елена Зеленская.

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Ранее мы рассказывали, что Елена Зеленская появилась в брючном костюме одного из самых трендовых оттенков года.