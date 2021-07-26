Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно

Куда поехать в отпуск

Как правильно худеть

Готовим джем из абрикос

Модные джинсы

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Елена Зеленская повторила свой образ с Книжного Арсенала (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
26 июля, 14:13
Копировать ссылку
Первая леди Украины предпочитает костюмы локальных брендов. Она часто надевает их по нескольку раз, что не мешает ей всегда выглядеть элегантно
Елена Зеленская повторила свой образ в молочном костюме
Елена Зеленская повторила свой образ в молочном костюме / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

В Instagram-профиле Елены Зеленской, которая показала стильный лук в самом трендовом цвете сезона, опубликованы новые снимки. На одном из них супруга президента запечатлена в молочном пиджаке, подчеркивающем ее очаровательный и деловой образ.

Мы уже знаем, что первая леди предпочитает наряды от украинских дизайнеров, в частности она поклонница брендов the COAT и SIX.

В июне Елена Зеленская посетила Книжный Арсенал, где ее сфотографировали в молочном удлиненном пиджаке и брюках.

Елена Зеленская продемонстрировала стильный лук на Книжном Арсенале
Елена Зеленская продемонстрировала стильный лук на Книжном Арсенале / Фото: facebook.com/BookArsenal

В похожем белом костюме мы видели ее в марте этого года.

Зеленская знает, что секрет идеального образа кроется в классике и простоте. Немного аксессуаров и лаконичная прическа дополнят аутфит как нельзя лучше.

Но не только Елена Зеленская не боится появиться на публике в наряде, который уже обсудили в Сети и забыли. Жена президента США Джо Байдена – Джилл часто повторяет свои луки и к тому же любит недорогие бренды.

Недавно первая леди США снялась в платье с цветочным принтом от Oscar de la Renta для журнала Vogue.

В нем же Джилл ранее появилась на официальном мероприятии во Флориде, добавив к образу красный пояс с бантом.

Супруга президента Байдена также очень любит розовый пиджак, который надевала на встречу в Иллинойсе в апреле, а также во время визита в графство Корнуолл, где она пообщалась с Кейт Миддлтон.

Джилл Байден в Великобритании встретилась с Кейт Миддлтон
Джилл Байден в Великобритании встретилась с Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон относится к тем знаменитостям, которые также не столь принципиальны в выборе новых аутфитов. Герцогиня Кембриджская неоднократно надевала на ивенты белое платье с баской одного из своих любимых брендов Alexander McQueen.

Кейт Миддлтон в платье Alexander McQueen / Скриншот из видео

Она также повторила свой образ с Умблдонского турнира 2018 года.

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

Для Zoom-встречи супруга принца Уильяма выбрала желтое платье от Dolce & Gabbana, стоимостью более тысячи долларов.

Кейт в платье от Dolce & Gabbana / Скриншот из видео

Ранее мы писали, что Джилл Байден появилась на открытии Олимпиады в Токио в ретрообразе.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Чаще проявлять эмоции
Почему это важно?
Лайфхак дня
Как быстро охладить кофе
Хакнуть
Сольник звезды
MONATIK
31 июля / 20:00
5 главных концертов июля
Достойный ли сервис на отдыхе в Украине?
Узнать больше об отдыхе
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Июль
Лайфхаки по календарю
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
25 - 31 июля
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Аренда VIP-яхты — ₴27 000/час
За что такие деньги?
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Куда пойти
Атмосферные террасы Киева для летних вечеров
Хочу узнать!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять