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Джейн Фонда и Энди Макдауэлл снялись для номера Vogue, посвященного силе женщин (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life"
28 сентября, 16:50
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Мужество, храбрость и сила женщин стали главными темами нового октябрьского номера Vogue Poland. Голливудские актрисы рассказали, что эти понятия для них значат
Джейн Фонда и Энди Макдауэлл на обложке польского Vogue
Джейн Фонда и Энди Макдауэлл на обложке польского Vogue / Фото: Vogue

Польское глянцевое издание Vogue опубликовали в своих соцсетях обложку октябрьского номера. Героинями съемки стали сразу три звезды: Джейн Фонда, Энди Макдауэлл и звезда сериала Sexify – 28-летняя польская актриса Сандра Джимальска.

Номер посвящен теме мужеству и храбрости, а также их интерпретации. Над изданием работали молодые стилисты, фотографы и креативщики, а в самом номере истории посвящены людям, которые каким-либо образом нарушали устоявшиеся нормы. Журналисты хотели показать и рассказать, что наступает новая эра, в которой и молодое, и старшее поколение могут сказать "нет".

Мужество – это качество, которое каждый из нас должен развивать. Вот почему на обложке октябрьского номера Vogue Polska – три выдающиеся женщины, которые вдохновляют нас на самостоятельные решения и борьбу за собственное счастье – сказано в релизе журнала.

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83-летняя Джейн Фонда поделилась в интервью изданию, что именно с возрастом женщины становятся смелее. Актриса рассказала, что верит в силу сестринства и силу женщин, которые смогут изменить этот мир у к лучшему.

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Героиня второй обложки октябрьского номера польского Vogue 63-летняя Энди Макдауэлл, несмотря на давление общественности, также поддерживает зрелую женственность. Актриса рассказала, с какими трудом ей далось решение пожертвовать карьерой ради семьи, и о том, как мечтала вернуться на экраны.

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Третьей героиней обложки стала 28-летняя Сандра Држимальска – представительница молодого поколения польских актрис, которая благодаря своим ролям получила возможность противостоять несправедливости мира.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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