Джейн Фонда і Енді Макдауелл знялися для номера Vogue, присвяченого силі жінок (фото)

Мужність, хоробрість і сила жінок стали головними темами нового жовтневого номера Vogue Poland. Голлівудські актриси розповіли, що ці поняття для них означають

Джейн Фонда і Енді Макдауелл на обкладинці польського Vogue / Фото: Vogue

Польське видання Vogue опублікували в своїх соціальних мережах обкладинку жовтневого номера. Героїнями зйомки стали відразу три зірки: Джейн Фонда, Енді Макдауелл і зірка серіалу Sexify – 28-річна польська актриса Сандра Држімальска.

Номер присвячений темі мужності і хоробрості, а також їх інтерпретації. Над виданням працювали молоді стилісти, фотографи і креативники, а в самому номері історії присвячені людям, які будь-яким чином порушували усталені норми. Журналісти хотіли показати і розповісти, що настає нова ера, в якій і молоде, і старше покоління можуть сказати "ні".

Мужність – це якість, яку кожен з нас повинен розвивати. Ось чому на обкладинці жовтневого номеру Vogue Polska – три видатні жінки, які надихають нас на самостійні рішення і боротьбу за власне щастя – сказано в релізі журналу.

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83-річна Джейн Фонда поділилася в інтерв'ю виданню, що саме з віком жінки стають сміливішими. Актриса розповіла, що вірить в силу сестринства і силу жінок, які зможуть змінити цей світ на краще.

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Героїня другої обкладинки жовтневого номера польського Vogue 63-річна Енді Макдауелл, незважаючи на тиск громадськості, також підтримує зрілу жіночність. Актриса розповіла, з якими труднощами їй далося рішення пожертвувати кар'єрою заради сім'ї, і про те, як мріяла повернутися на екрани.

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Третьою героїнею обкладинки стала 28-річна Сандра Држімальска – представниця молодого покоління польських актрис, яка завдяки своїм ролям отримала можливість протистояти несправедливості світу.

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