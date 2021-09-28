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СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Джейн Фонда і Енді Макдауелл знялися для номера Vogue, присвяченого силі жінок (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life"
28 вересня, 16:50
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Мужність, хоробрість і сила жінок стали головними темами нового жовтневого номера Vogue Poland. Голлівудські актриси розповіли, що ці поняття для них означають
Джейн Фонда і Енді Макдауелл на обкладинці польського Vogue
Джейн Фонда і Енді Макдауелл на обкладинці польського Vogue / Фото: Vogue

Польське видання Vogue опублікували в своїх соціальних мережах обкладинку жовтневого номера. Героїнями зйомки стали відразу три зірки: Джейн Фонда, Енді Макдауелл і зірка серіалу Sexify – 28-річна польська актриса Сандра Држімальска.

Номер присвячений темі мужності і хоробрості, а також їх інтерпретації. Над виданням працювали молоді стилісти, фотографи і креативники, а в самому номері історії присвячені людям, які будь-яким чином порушували усталені норми. Журналісти хотіли показати і розповісти, що настає нова ера, в якій і молоде, і старше покоління можуть сказати "ні".

Мужність – це якість, яку кожен з нас повинен розвивати. Ось чому на обкладинці жовтневого номеру Vogue Polska – три видатні жінки, які надихають нас на самостійні рішення і боротьбу за власне щастя – сказано в релізі журналу.

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83-річна Джейн Фонда поділилася в інтерв'ю виданню, що саме з віком жінки стають сміливішими. Актриса розповіла, що вірить в силу сестринства і силу жінок, які зможуть змінити цей світ на краще.

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Героїня другої обкладинки жовтневого номера польського Vogue 63-річна Енді Макдауелл, незважаючи на тиск громадськості, також підтримує зрілу жіночність. Актриса розповіла, з якими труднощами їй далося рішення пожертвувати кар'єрою заради сім'ї, і про те, як мріяла повернутися на екрани.

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Третьою героїнею обкладинки стала 28-річна Сандра Држімальска – представниця молодого покоління польських актрис, яка завдяки своїм ролям отримала можливість протистояти несправедливості світу.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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