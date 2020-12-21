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Джейн Фонде – 83: вспоминаем яркую молодость актрисы – 10 фото

Сегодня, 13:23

Давайте посмотрим, какой Джейн была 50 лет назад

Сегодня, 21 декабря, известной американской актрисе, общественной активистке и писательнице Джейн Фонде исполняется 83 года. Фонда – лауреат двух премий "Оскар", четырех премий "Золотой глобус", двух премий BAFTA, премии "Эмми" и просто очаровательная женщина.

Джейн Фонда арестована в Вашингтоне
Джейн Фонда арестована в Вашингтоне

Сегодня.Lifestyle предлагают посмотреть, как Джейн выглядела в молодости. И мы не удивлены, что Фонда была той еще красоткой, ведь даже сейчас актриса, согласитесь, выглядит на все 100%!

Джейнд Фонда
Джейнд Фонда
Фото: Getty Images

Джейнд Фонда
Джейнд Фонда
Фото: Getty Images

Джейнд Фонда
Джейнд Фонда
Фото: Getty Images

Джейнд Фонда
Джейнд Фонда
Фото: Getty Images

Джейнд Фонда
Джейнд Фонда
Фото: Getty Images

Джейнд Фонда
Джейнд Фонда
Фото: Getty Images

Джейнд Фонда
Джейнд Фонда
Фото: Getty Images

Джейнд Фонда
Джейнд Фонда
Фото: Getty Images

Джейнд Фонда и Майкл Каллан
Джейнд Фонда и Майкл Каллан
Фото: Getty Images

Джейн Фонда
Джейн Фонда
Фото: Getty Images

Напомним, Святослав Вакарчук показал себя в юности. Мы также показывали, как звезда "Холостячки" Ксения Мишина выглядела в детстве и юности.

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