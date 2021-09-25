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Дуа Ліпа, Шейк, Хадід і Емілі Ратаковскі в найзірковішому показі Versace: дивіться фото

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
25 вересня, 15:01
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Зірковий десант з найпопулярніших моделей і співачки взяв участь в показі нової весняно-літньої колекції Донателли Версаче в Мілані
У показі Versace брали участь Дуа Ліпа, Ірина Шейк і Джіджі Хадід
У показі Versace брали участь Дуа Ліпа, Ірина Шейк і Джіджі Хадід / Фото: Versace

Донателла Версаче запросила Дуа Ліпу відкривати її показ Versace в рамках Тижня моди в Мілані. Дебют співачки вдався – шоу почалося з пісні Physical, а сама Дуа Ліпа змінила кілька різних луків на початку і в кінці показу.

Дивіться, як це було:

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Одяг Versace сезону 2022, що складається з чорних костюмів із різнокольоровими шпильками, кльошем і розрізами, а також строкатих хусток з монограмою модного будинку, продемонстрували топові моделі: Ірина Шейк, Джіджі Хадід, Емілі Ратаковскі і дочка Мадонни – Лурдес Леон.

Ірина Шейк на показі Versace / Фото: instagram.com/versace

Лурдес Леон на показі Versace / Фото: instagram.com/versace
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Джіджі Хадід на показі Versace / Фото: instagram.com/versace

Емілі Ратаковскі на показі Versace / Фото: instagram.com/versace

З брендом Versace Дуа Ліпа вже працювала в минулому сезоні, ставши обличчям колекції осінь-зима 2021/22.

Дивіться, як пройшов показ Versace на Тижні моди в Мілані в минулому році, зіркою якого була Ірина Шейк.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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