Дуа Ліпа, Шейк, Хадід і Емілі Ратаковскі в найзірковішому показі Versace: дивіться фото

Донателла Версаче запросила Дуа Ліпу відкривати її показ Versace в рамках Тижня моди в Мілані. Дебют співачки вдався – шоу почалося з пісні Physical, а сама Дуа Ліпа змінила кілька різних луків на початку і в кінці показу.
Дивіться, як це було:
Одяг Versace сезону 2022, що складається з чорних костюмів із різнокольоровими шпильками, кльошем і розрізами, а також строкатих хусток з монограмою модного будинку, продемонстрували топові моделі: Ірина Шейк, Джіджі Хадід, Емілі Ратаковскі і дочка Мадонни – Лурдес Леон.
З брендом Versace Дуа Ліпа вже працювала в минулому сезоні, ставши обличчям колекції осінь-зима 2021/22.
Дивіться, як пройшов показ Versace на Тижні моди в Мілані в минулому році, зіркою якого була Ірина Шейк.
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