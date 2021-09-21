26 самых эффектных образов Недели моды в Лондоне

130 дизайнеров и 28 показов. Мы выбрали самые трендовые и красивые образы с Недели моды в Лондоне, которые мы будем носить весной 2022

Самые стильные образы с Недели моды в Лондоне / Фото: Vogue

Сегодня завершилась официальная программа показов Недели моды в Лондоне. После 18 месяцев перерыва и диджитал-показов, шоу дизайнеров вернулись на подиум. С 15 сентября в Лондоне около 130 дизайнеров показали свои коллекции сезона весна/лето 2022, а мы наслаждались самыми стильными выходами гостей.

В основном креативные директора брендов ностальгировали по беззаботному прошлому, и в то же время обращали внимание на будущее.

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Среди 28-ми показов и множества презентаций мы не увидели Burberry, которые пока не вернулись в лондонский график. Victoria Beckham также решили вместо модного шоу представить только лукбук новой коллекции.

В этом сезоне дизайнеры предлагают облачиться в яркие наряды, отдавая предпочтение розовому, желтому, зеленому цветам, как на показах Molly Goddard, Rejina Pyo и Roksanda. Весной 2022 главным трендом будет сексуальность и экстремальные разрезы: David Koma, Victoria Beckham и Nensi Dojaka. Поклонницам женственных и классических силуэтов понравятся образы из коллекций Erdem и Emilia Wickstead.

Мы выбрали 26 самых эффектных образов, представленных лондонскими дизайнерами.

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David Koma SS 2022 / Фото: Vogue

Erdem SS 2022 / Фото: Vogue

Rejina Pyo SS 2022 / Фото: Vogue

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David Koma SS 2022 / Фото: Vogue

Rejina Pyo SS 2022 / Фото: Vogue

Molly Goddard SS 2022 / Фото: Vogue

Emilia Wickstead SS 2022 / Фото: Vogue

Molly Goddard SS 2022 / Фото: Vogue

Victoria Beckham SS 2022 / Фото: Vogue

Emilia Wickstead SS 2022 / Фото: Vogue

Rejina Pyo SS 2022 / Фото: Vogue

Roksanda SS 2022 / Фото: Vogue

Victoria Beckham SS 2022 / Фото: Vogue

Rejina Pyo SS 2022 / Фото: Vogue

Victoria Beckham SS 2022 / Фото: Vogue

Rejina Pyo SS 2022 / Фото: Vogue

David Koma SS 2022 / Фото: Vogue

Erdem SS 2022 / Фото: Vogue

Roksanda SS 2022 / Фото: Vogue

David Koma SS 2022 / Фото: Vogue

Emilia Wickstead SS 2022 / Фото: Vogue

Nensi Dojaka SS 2022 / Фото: Vogue

Simone Rocha SS 2022 / Фото: Vogue

Simone Rocha SS 2022 / Фото: Vogue

Nensi Dojaka SS 2022 / Фото: Vogue

Nensi Dojaka SS 2022 / Фото: Vogue

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